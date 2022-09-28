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Россия соберет Совбез ООН из-за повреждений «Северных потоков»

Захарова: Россия созовет заседание Совбеза ООН из-за повреждений «Северных потоков»
По словам Захаровой, российские власти считают произошедшее на «Северных потоках» провокацией
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Фото: Bebeto Matthews / AP
Фото: Bebeto Matthews / AP

Россия намерена созвать заседание Совета Безопасности ООН в связи с «провокациями» в отношении газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщила в телеграм-канале представитель МИДа Мария Захарова.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
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Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Обе нитки «Северного потока-1» и одна — «Северного потока-2» были повреждены в ночь на 26 сентября. Это произошло в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм, который находится примерно в 40 км от побережья Швеции.

Компания — оператор «Северного потока» Nord Stream назвала повреждения беспрецедентными. В Кремле не исключили, что это была диверсия.

Случившееся расследуют органы безопасности Германии. По словам источников Der Tagesspiegel, рассматриваются две основные версии — что это могла быть операция украинских сил или операция России, проведенная под «ложным флагом».

В Кремле предположения о причастности России к авариям назвали «предсказуемо глупыми». Обе нитки «Северного потока-2» заполнены газом, все системы готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. <...> И сейчас этот газ улетучивается в воздух», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Насколько скоро получится отремонтировать «Северный поток», в Nord Stream оценить затруднились. Как считают немецкие эксперты, без оперативной починки трубы через некоторое время уже будет нельзя использовать, поскольку соленая морская вода вскоре вызовет слишком обширную коррозию, пишет Tagesspiegel.

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