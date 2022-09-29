Sky News узнала о версии Минобороны Британии по «Северным потокам»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть повреждены с помощью дистанционных взрывных устройств, которые были установлены месяцы или годы назад. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

По информации источника, мины могли спустить на морское дно на длинной веревке, выбросить за борт лодки или разместить с помощью беспилотника.

Собеседник Sky News также опроверг версию, что российская подводная лодка могла установить взрывные устройства. По его словам, глубина Балтийского моря не позволяет сделать это.

27 сентября компания-оператор сообщила о резком падении давления в нитке А газопровода «Северный поток-2» и в обеих ветках «Северного потока-1». Позже компания сообщила о беспрецедентных разрушениях на газопроводах. Их точная причина до сих пор неизвестна. «Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — говорилось в сообщении Nord Stream AG.



При этом сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток».

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована по требованию Роскомнадзора) опубликовал фотографию с места аварии газопровода и сопроводил фото следующий записью: «Спасибо, США». Официальный представитель МИД России Мария Захарова спросила, можно ли это трактовать как официальное заявление о теракте. В Белом доме свою причастность опровергли.



Спустя сутки ФСБ России завела дело о международном терроризме из-за повреждений газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В ведомстве посчитали, что Россия понесла «существенный экономический ущерб» из-за произошедшего. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 361 УК («Акт международного терроризма») предусматривает пожизненное лишение свободы.