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В нитке «Северного потока-2» упало давление из-за дыры в трубе

В одной из ниток газопровода «Северный поток-2» в ночь на 26 сентября резко упало давление. Представитель оператора заявил, что в трубе появилась дыра. В Дании сообщили об утечке газа у острова Борнхольм
«Газпром» GAZP ₽215,1 -4,33% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В ночь на 26 сентября в нитке А газопровода «Северный поток-2» зафиксировали резкое падение давления, сообщил РБК представитель оператора Nord Stream 2 AG.

«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — говорится в сообщении.

Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, но пока неизвестно, где именно она находится.

Морское управление Дании в то же время сообщило об утечке газа в районе острова Борнхольм. Ведомство советует кораблям обходить эту зону.

РБК направил запрос в Морское управление Дании.

Премьер Нижней Саксонии исключил запуск «Северного потока-2»
Политика
Фото:Daniel Reinhardt / DPA / Global Look Press

Газопровод состоит из двух ниток труб длиной порядка 1200 км, которые проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока-2» — 55 млрд куб. м газа в год.

Трубопровод, несмотря на санкции США, достроили в сентябре прошлого года, а в октябре по нитке Б пустили технический газ. К концу прошлого года обе трубы были заполнены. Поскольку после признания Москвой независимости ДНР и ЛНР в феврале власти Германии приостановили сертификацию газопровода, его мощности решили использовать для газоснабжения регионов Северо-Запада России.

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23 февраля Минфин США ввел санкции против оператора трубопровода Nord Stream 2 AG и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Их внесли в санкционный список SDN, предусматривающий блокировку активов и изоляцию от долларовой системы. Компания позднее уволила весь персонал в Швейцарии и подала заявление о банкротстве. Однако эту процедуру уже дважды приостанавливали — суд в Швейцарии отложил ее до 10 января следующего года.

На фоне приостановок прокачки газа по «Северному потоку» из-за утечки масла в турбине в Европе высказывались предложения о разрешении запуска «Северного потока-2». Тем не менее министр энергетики Германии Роберт Хабек неоднократно исключал возможность запустить трубопровод. По его мнению, это увеличило бы зависимость Европы от российского газа и стало бы «поднятием белого флага» в противовес всем введенным ранее санкциям.

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Северный поток 2 давление газ
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