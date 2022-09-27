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Датский регулятор назвал дыру в «Северном потоке» «очень большой»

Глава Датского энергоагентства Беттцау назвал дыру в «Северном потоке» «очень большой»
Пузырьки газа поднимаются над местом аварии в радиусе более 50 м, сообщили в датском регуляторе. В нем отметили, что подобные аварии «случаются крайне редко», и допустили, что повреждения могли быть сделаны намеренно
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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Повреждения на газопроводе «Северный поток-1» — это «не маленькая трещина, а действительно большая дыра», заявил газете Berlingske глава Датского энергетического агентства Кристоффер Беттцау.

«Мы обеспокоены тем, что там произошло», — отметил он.

По словам Беттцау, утечка газа создает волнение на море, и пока подходить к поврежденному участку крайне небезопасно. Как добавил глава датского регулятора, пузырьки газа всплывают над местом аварии в радиусе более 50 м.

Беттцау считает, что утечка будет продолжаться еще несколько дней. Он не исключил версию, что газопровод мог быть поврежден намеренно: по словам главы датского регулятора, подобные аварии «случаются крайне редко», передает Reuters.

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В Кремле не исключили диверсии на «Северных потоках»
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Утечки газа из обеих ниток трубопровода «Северный поток-1», а также из одной нитки магистрали «Северный поток-2» были выявлены в ночь на 26 сентября. Все три утечки произошли в исключительной экономической зоне Дании северо-восточнее острова Борнхольм.

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Компания Nord Stream (оператор «Северного потока») заявила, что разрушения носят «беспрецедентный характер». «Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — добавили в компании.

В Кремле не исключили, что повреждения могли стать результатом диверсии. Расследование ведут органы безопасности Германии. Источники, связанные с ними, сообщили Der Tagesspiegel, что рассматриваются два главных варианта «авторства предполагаемых атак» — что это могла быть операция украинских сил либо операция России, проведенная под «ложным флагом». Москва неоднократно отвергала обвинения в использовании газа в качестве политического оружия.

После сообщений об аварии на «Северном потоке» биржевые цены на газ в Европе выросли на 11%, превысив $1900 за 1 тыс. куб. м.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Дания Северный поток утечка газа
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