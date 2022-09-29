МИД заявил, что ЧП на «Северных потоках» произошло в зоне разведки США

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли в зоне, которая контролируется американской разведкой, заявила представитель МИД России Мария Захарову в эфире «Соловьев.Live».

В ответ на вопрос Владимира Соловьева о том, готова ли Москва обвинить в случившемся США, Захарова сказала: «Здесь речь не о готовности, здесь речь о начале большой работы».

Результатом ЧП, о котором стало известно 26 сентября, стали по меньшей мере четыре утечки на обеих трубах. В Кремле ранее не исключили, что к авариям могла привести диверсия. Сейсмологи Дании и Швеции, в исключительных экономических зонах которых зафиксированы повреждения, сообщили о мощных взрывах в районе происшествия.

Посольство России в США заявило о необходимости тщательного и объективного расследования аварий и отметило, что разрушение российских газопроводов выгодно для Вашингтона. В диппредставительстве также напомнили об американских военных кораблях, которые находились на месте повреждений российской инфраструктуры за день до случившегося, и обещании президента Соединенных Штатов Джо Байдена «положить конец» «Северному потоку-2» в случае «вторжения» России на Украину.

Слова американского лидера вспоминал и представитель президента России Дмитрий Песков. В Белом доме после этого уточнили, что Байден обещал не уничтожить «Северный поток — 2», а лишь не допустить его ввода в эксплуатацию. Захаровой это указание показалось неубедительным: по ее мнению, в словах представителей американской администрации «однозначно звучала угроза со стороны официального Вашингтона, в том числе подкрепленная заявлением президента о прекращении существования этого проекта».

Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после аварии на газопроводах опубликовал в Twitter фото с места происшествия и написал: «Спасибо, США». Захарова в ответ поинтересовалась, можно ли трактовать эти слова как официальное заявление о теракте.

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