Tagesspiegel узнал об опасениях ФРГ, что «Северные потоки» вышли из строя

Если поврежденные нитки газопроводов оперативно не отремонтируют, они перестану функционировать навсегда. Попавшая в пробоины морская вода вскоре приведет к обширной коррозии, предположили немецкие эксперты

Неиспользуемые трубы для газопровода «Северный поток-2» в порту Мукран, Германия (Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press)

Немецкие эксперты считают, что трубы газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поврежденные в результате внешнего воздействия в ночь на 26 сентября, через короткое время не будут пригодны для эксплуатации, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Если поврежденные нитки срочно не отремонтировать, то соленая морская вода вскоре вызовет слишком обширную коррозию.

Как Еврокомиссия, так и немецкие спецслужбы, которые расследуют инцидент, подозревают, что газопровод пострадал в результате саботажа.

Эксперты, ссылаясь на сложность предполагаемой диверсии, считают, что осуществить такую операцию способны только представители какой-либо государственной структуры. Спецслужбы сейчас изучают спутниковые снимки местности перед предполагаемыми взрывами, чтобы выявить, какие суда там находились.

Сообщения об утечке из одной из ниток «Северного потока-2» начали поступать в ночь на 26 сентября, когда в системе резко упало давление. Представитель компании-оператора газопровода Ульрих Лиссек сообщил, что падение связано с «дырой в трубе».

Позже морское управление Дании обнаружило утечку газа к юго-востоку от острова Борнхольм, а оператор Nord Stream сообщил, что давление упало в обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Компания пояснила, что такое значительное падение давления может быть связано только с нарушением герметичности газопроводов, вызванным физическими повреждениями.

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Еще две утечки обнаружили 27 сентября, они были к северо-востоку от Борнхольма, в том числе в экономической зоне Швеции. В районах утечек установили запретные для судоходства зоны, оно в этом районе представляет опасность.

Сейсмологи Дании и Швеции сообщили, что перед появлением утечек они зафиксировали мощные подводные взрывы. Специалист Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд говорил, что причиной аварии стали два подводных взрыва, причем мощность второго превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Оператор «Северного потока» — компания Nord Stream AG назвала повреждения беспрецедентными и отметила, что пока сложно оценить сроки ремонта сооружения. Кремль, комментируя происшествие, допустил, что газопроводы могли пострадать в результате диверсии, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока не появятся результаты расследования, «ни один из вариантов исключать нельзя».

Газета Der Tagesspiegel также со ссылкой на источники сообщила накануне, что специалисты обсуждают две основные версии атак. По первой, ответственность за повреждение трубопроводов могут нести украинские спецслужбы или силы, связанные с Украиной, которая имеет собственную газотранспортную систему и всегда выступала против ввода в эксплуатацию «Северных потоков».

Вторая версия — это операция России, проведенная под «ложным флагом». Согласно рассуждениям экспертов, остановка газопроводов может усугубить энергетический кризис в Европе из-за роста цен на топливо.