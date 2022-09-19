Выходцы из McKinsey описали сценарий для ЕС без российского газа

Аналитики компании «Яков и партнеры» пришли к выводу, что Европе придется либо сохранять импорт из России, либо снижать потребление. Это приведет к значительному сокращению производства удобрений, машин и другой продукции

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Global Look Press

Сокращение зависимости Европы от газа из России в 2022-2023 году без массовой приостановки производства невозможно, считают эксперты консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшее российское подразделение американской McKinsey). Результаты их исследования «Европейский энергетический баланс в новой реальности» есть у РБК.

Аналитики пришли к выводу, что, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики». Чтобы обеспечить свои потребности до конца 2022 года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд куб. м, «что возможно только при полной или частичной остановке ряда отраслей», говорится в докладе. Дефицит может вырасти до 20-30 млрд куб. м — например, если в Китае восстановится спрос на СПГ, или если зима будет холодной и долгой, а также в случае аварий и сбоев в цепочках поставок.

В «Яков и партнеры» указали, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на 25%, выплавка стали — на 5%. Авторы исследования предполагают, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

Эксперты отметили, что европейские страны проделали большую работу по диверсификации поставок, но дальнейшее увеличение импорта, к примеру, СПГ затруднено логистическими особенностями: компания указывает на технические ограничения по приему СПГ из-за несвязанности многих терминалов с трубопроводной сетью. По данным экспертов, разработчики сланцевых месторождений в США не смогут достаточно быстро нарастить поставки, чтобы предотвратить перебои в зимний период.

В «Яков и партнеры» считают, что принимаемые в Европе меры начнут давать первые результаты лишь к середине-концу 2023 года.

«В перспективе 2023 года отказ от российского газа означает для европейских стран дефицит в 40–60 млрд куб. м газа даже при сохранении текущих темпов экономии газа на весь 2023 год, — заявила партнер фирмы Елена Кузнецова. — 60 млрд куб. м газа сопоставимы с годовым потреблением газа Францией и Польшей вместе взятыми или с совокупным годовым потреблением газа по таким отраслям, как производство удобрений, нефтехимия, черная и цветная металлургия и все машиностроение. Остановка этих отраслей по цепочке повлияет и на остальные связанные отрасли, от сельского хозяйства до сферы услуг. Таким образом, у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы — только через потери для населения и экономики».

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Глава Международного исследовательского центра «Яков и партнеры» Влада Богданова отметила, что в 2022 года общемировые потребности в газе вырастут примерно на 50-75 млрд куб. м, поэтому разрыв между спросом и предложением даже без учета «региональных искажений, вызванных санкциями», составит от 75 млрд до 125 млрд куб. м. По словам Богдановой, это создаст предпосылки к сохранению высоких цен на энергоносители, и они не опустятся ниже $800 за 1 тыс. куб. м.

На фоне сложившегося в Европе энергетического кризиса Еврокомиссия поставила перед странами ЕС задачу заполнить хранилища газом не менее чем на 80% до начала отопительного сезона (1 ноября). 2 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что достичь этого показателя удалось раньше запланированного. В Италии, Германии, Франции говорили, что справятся без российского газа, однако канцлер ФРГ Олаф Шольц признал, что без поставок из России будет значительно сложнее. В июле страны Евросоюза достигли «политического соглашения» о добровольном снижении потребления газа на 15% до конца марта 2023 года по сравнению со средним показателем за последние пять лет.

«Газпром» 15 сентября предупредил, что даже близкие к максимальным запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода, так как объема активного газа в них может не хватить.