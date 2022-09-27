В Кремле не исключили диверсии на «Северных потоках»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Газ в Европе подорожал на 11% на новостях об аварии на «Северном потоке» Инвестиции, 12:47
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 12:47
Власти Курска отменили запрет покидать регион военнообязанным Политика, 12:42
В Москомархитектуре объяснили выбор маршрута для Большой кольцевой линии Город, 12:37
87% акций на биржах США упали ниже цены размещения IPO в 2021 году Инвестиции, 12:36
В Кремле не исключили диверсии на «Северных потоках» Политика, 12:33
Xiaomi представила женский смартфон с двумя камерами для селфи Life, 12:26
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 12:24
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Глава МВД Грузии не увидел повода для ограничения въезда россиян Политика, 12:17
Спорные и опасные советы Роструда про прием, перевод, увольнение Pro, 12:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:07
Оцените цифровую зрелость вашего бизнеса РБК и S+Консалтинг, 12:01
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:01
Акции «Газпрома» подорожали на 5% на новости о рекордной чистой прибыли Инвестиции, 11:59
Рост цен на газ ,  
0 

В Кремле не исключили диверсии на «Северных потоках»

Песков: причина разрушений на «Северных потоках» пока не ясна, диверсия не исключена
О том, что повреждения газопроводов могли быть результатом целенаправленной атаки, ранее сообщили источники издания Der Tagesspiegel. Оператор газопроводов назвал повреждения труб, проложенным по дну моря, беспрецедентными
«Газпром» GAZP ₽212,78 +3,29% Купить
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Резкое падение давления в обеих ветках «Северного потока-1» и нитке А «Северного потока-2» вызвало чрезвычайную обеспокоенность в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень тревожные новости. Действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера <…> Действительно значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — ответил Песков на вопрос, что известно президенту Владимиру Путину об аварии на газопроводе и как Кремль оценивает ситуацию.

На вопрос, допускает ли российское руководство, что произошла диверсия, представитель Кремля ответил: «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной тут до того, как появятся результаты исследования, исключать ни один из вариантов нельзя».

Ранее компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что «разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер».

«Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сообщила компания.

Der Tagesspiegel допустил диверсию на обоих «Северных потоках»
Политика
Фото:Fabrizio Bensch / Reuters


Источники издания Der Tagesspiegel рассказали, что резкое падение давление в одной из ниток «Северного потока-2» и в обеих трубах «Северного потока-1» могло быть результатом «целенаправленных атак».

«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», — добавил он. В обоих случаях начато расследование, которое ведут федеральные органы безопасности Германии.

Первое сообщение о резком падении давления в нитке А газопровода «Северный поток-2» поступили в ночь на 26 сентября. Представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG пояснил, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Он уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, но пока неизвестно, где именно она находится.

Читайте на РБК Pro
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Увольнение по соглашению сторон: почему этот способ стал опасным
Инструкции
Pro
Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Pro
Фото: Global Look Press «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь
Статьи
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции
Pro
Morgan Stanley: лекарства от ожирения станут золотой жилой для бигфармы
Прогнозы

Газ в Европе подорожал на 11% на новостях об аварии на «Северном потоке»
Инвестиции
Газоприемная станция газопровода &laquo;Северный поток&nbsp;&mdash; 2&raquo; в Любмине на северо-востоке Германии

Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления в обеих нитках газопровода.

Утром 27 сентября морское управление Дании сообщило, что утечки газа произошли вблизи газопровода «Северный поток» к северо-востоку от острова Борнхольм. По данным ведомства, утечки произошли в двух местах — на позициях 55°33,40' северной широты — 015°47,30' восточной долготы и 55°32,10' северной широты — 015°41,90' восточной долготы.

«Утечки опасны для судоходства. Плавание запрещено в пределах 5 км от указанных позиций», — говорилось в предупреждении.

Авторы
Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин
Дмитрий Песков Северный поток
Материалы по теме
Оператор назвал беспрецедентными разрушения на «Северном потоке»
Экономика
Der Tagesspiegel допустил диверсию на обоих «Северных потоках»
Политика
Дания обнаружила новые утечки газа вблизи «Северного потока»
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter