Песков: причина разрушений на «Северных потоках» пока не ясна, диверсия не исключена

В Кремле не исключили диверсии на «Северных потоках»

О том, что повреждения газопроводов могли быть результатом целенаправленной атаки, ранее сообщили источники издания Der Tagesspiegel. Оператор газопроводов назвал повреждения труб, проложенным по дну моря, беспрецедентными

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Резкое падение давления в обеих ветках «Северного потока-1» и нитке А «Северного потока-2» вызвало чрезвычайную обеспокоенность в Кремле, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это очень тревожные новости. Действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно какого характера <…> Действительно значительно упало давление. Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства. Мы чрезвычайно обеспокоены этими новостями», — ответил Песков на вопрос, что известно президенту Владимиру Путину об аварии на газопроводе и как Кремль оценивает ситуацию.

На вопрос, допускает ли российское руководство, что произошла диверсия, представитель Кремля ответил: «Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы. А что стало причиной тут до того, как появятся результаты исследования, исключать ни один из вариантов нельзя».

Ранее компания-оператор Nord Stream AG сообщила, что «разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы «Северный поток», носят беспрецедентный характер».

«Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно», — сообщила компания.

Источники издания Der Tagesspiegel рассказали , что резкое падение давление в одной из ниток «Северного потока-2» и в обеих трубах «Северного потока-1» могло быть результатом «целенаправленных атак».«Мы не можем представить себе сценарий, который не является целенаправленной диверсией», — приводит издание слова одного из участников расследования, которое проводят федеральные власти. «Все говорит против совпадения», — добавил он. В обоих случаях начато расследование, которое ведут федеральные органы безопасности Германии.

Первое сообщение о резком падении давления в нитке А газопровода «Северный поток-2» поступили в ночь на 26 сентября. Представитель компании-оператора Nord Stream 2 AG пояснил, что ЧП произошло в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Он уточнил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, но пока неизвестно, где именно она находится.

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Вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления в обеих нитках газопровода.

Утром 27 сентября морское управление Дании сообщило, что утечки газа произошли вблизи газопровода «Северный поток» к северо-востоку от острова Борнхольм. По данным ведомства, утечки произошли в двух местах — на позициях 55°33,40' северной широты — 015°47,30' восточной долготы и 55°32,10' северной широты — 015°41,90' восточной долготы.



«Утечки опасны для судоходства. Плавание запрещено в пределах 5 км от указанных позиций», — говорилось в предупреждении.