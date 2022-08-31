«Газпром» объявил о полной остановке поставок по «Северному потоку»

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Поставки по газопроводу «Северный поток» полностью прекращены, сообщила компания «Газпром».

«Сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — добавили в «Газпроме».

Компания предупредила об остановке поставок 19 августа, прокачка газа не будет вестись с 31 августа по 2 сентября. Профилактические работы будут вести на единственном оставшемся в рабочем состоянии газоперекачивающем агрегате Trent 60. После завершения работ объем поставок будет восстановлен до уровня в 33 млн куб. м в сутки, что составляет 20% от мощности газопровода.

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