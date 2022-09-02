«Газпром» полностью остановил «Северный поток» на неопределенный срок

С 31 августа прокачку по «Северному потоку» приостановили для ремонта. Как сообщили в «Газпроме», при техобслуживании турбины были найдены нарушения. По данным Ростехнадзора, до их устранения газопровод не может безопасно работать

Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

«Газпром» полностью останавливает газопровод «Северный поток» по итогам регламентных работ до устранения всех замечаний к работе оборудования, сообщила компания.

«Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», — говорится в сообщении.

31 августа поставка газа по трубопроводу была полностью остановлена для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая», сообщал «Газпром». По графику газопровод должен был вернуться к прокачке газа завтра, 3 сентября. Сейчас в сообщении компании не приводится предполагаемая дата возобновления работы «Северного потока».

Как сообщили в «Газпроме», при проведении техобслуживания турбины обнаружена утечка масла. Масло нашли на кабельном разъемном соединении двигателя, а также «в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления газоперекачивающего агрегата снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха». Ростехнадзор предупредил, что найденные неисправности и повреждения «не позволяют обеспечить безопасную, безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя» и ее работу необходимо приостановить.

РБК направил запрос представителю Siemens Energy.

Читайте на РБК Pro Pro В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив В России от управленцев ждут маскулинности. Как это ограничивает креатив Инструкции Pro «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис «Данные очень тревожны». Ждет ли экономику Китая серьезный кризис Статьи Pro Почему студенческие займы могут разогнать инфляцию в США Почему студенческие займы могут разогнать инфляцию в США Статьи Pro Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Утечка мозгов в ИТ-сфере может обернуться серьезной проблемой для России Прогнозы Pro В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо В 30 лет выглядит на 45: как неправильный прикус меняет лицо Статьи Pro В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы В 2023 году введут единый налоговый платеж. Какие у него плюсы и минусы Статьи Pro «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» «Я за месяц заработал $110 млн»: как акции сети BBBY стали новым «мемом» Статьи Pro Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Статьи

В «Газпроме» добавили, что ранее подобные утечки находили на агрегатах с двигателями № 075, 076 и 120. Ранее они прошли заводской капитальный ремонт и сейчас находятся в состоянии вынужденного простоя. В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия.

С конца июля прокачка по «Северному потоку» сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, до 35 млн куб. м.

Снижение началось с середины июня: сначала прокачка упала со 167 млн до 100 млн куб. м газа в сутки, затем еще на треть. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, техобслуживанием которых занимается Siemens. Из-за санкций против России сложности возникли с возвращением газотурбинного агрегата из Канады, куда он был отправлен на ремонт. Оттава согласилась передать турбину Берлину, чтобы тот вернул ее Москве. Сейчас агрегат находится в ФРГ, «Газпром» настаивает, что для возвращения турбины ему нужны официальные разъяснения ЕС и Британии об отсутствии санкционных рисков.

В Siemens считают, что российская сторона сократила прокачку по «Северному потоку» по политическим причинам, Москва это отвергает.