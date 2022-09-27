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Оператор «Северного потока» заявил о физических повреждениях трубы

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Фото: Hannibal Hanschke / Reuters
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Обнаруженные на обеих нитках «Северного потока» утечки и падение давления позволяют с уверенностью говорить о причинах нарушения герметичности газопровода, ее вызвали физические повреждения, сообщил оператор проекта Nord Stream AG.

«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — сказано в сообщении.

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Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Северный поток Nord Stream поставки газа
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