Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 сентября
EUR ЦБ: 55,72 (-0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
Курс доллара на 29 сентября
USD ЦБ: 58,45 (+0,27) Инвестиции, 28 сен, 16:46
ТАСС и «РИА Новости» сообщили о взрывах в Херсоне Политика, 01:01
Пентагон предложил Дании поддержку в расследовании взрывов на Nord Stream Политика, 00:46
Минфин предложил повысить НДПИ для «Газпрома» еще на 50 млрд руб. Экономика, 00:45
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 00:26
Эрдоган заявил о намерении обсудить с Путиным Украину 29 сентября Политика, 00:15
Zeit узнал о передаче немецких разведданных Украине Политика, 00:09
В «Русале» допустили перевод в юани всех продаж в Юго-Восточную Азию Финансы, 00:00
Карты «Мир» за границей почти перестали работать. Какие есть альтернативы Финансы, 00:00
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Россия захотела продать долги других стран Экономика, 00:00
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 28 сен, 23:29
Лукашенко заявил, что Абхазию не стереть с карты Политика, 28 сен, 23:22
Главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской ВГА прилетели в Москву Политика, 28 сен, 23:07
Белый дом заявил, что Байден не обещал уничтожить «Северный поток-2» Политика, 28 сен, 23:02
Некровный донор: как снизить дефицит органов для пересадки в России Партнерский проект, 28 сен, 22:50
Политика ,  
0 

Пентагон предложил Дании поддержку в расследовании взрывов на Nord Stream

Министры обороны США и Дании Ллойд Остин и Мортен Бёдсков провели переговоры в связи с утечкой газа на трубопроводе «Северный поток», говорится в сообщении Пентагона.

«Министр Остин предложил свою полную поддержку Дании, поскольку она начинает расследование взрывов. Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику Дании», — говорится в сообщении. Остин и Бёдсков договорились продолжать работу по мере развития ситуации.

Об утечке стало известно вечером 26 сентября. Она произошла в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от берегов Швеции. Компания-оператор Nord Stream AG зафиксировала падение давления в нитках «Северного потока-1» (газ по нему идет в Европу) и идущего рядом «Северного потока-2» (не запущен, но заполнен газом). В последнем, как указывали в компании, была обнаружена дыра. Позднее оператор назвал разрушения «беспрецедентными».


На следующий день шведская полиция сообщила, что квалифицировала случившееся на газопроводе как «грубый саботаж», МИД Швеции назвал причиной разрушений взрывы. Датские и шведские сейсмологи указывали, что регистрировали взрывы в данном районе.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
Бизнес
Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Что именно произошло с газопроводом, пока остается неясным. Многие политики отмечали, что, вероятно, причиной разрушений стали преднамеренные действия. В Кремле указали, что еще не понимают, что случилось и как ремонтировать повреждения.

При этом Москва напомнила о февральских заявлениях президента США Джо Байдена, который пообещал избавиться от «Северного потока-2». В Белом доме на это ответили, что американский лидер не имел в виду уничтожение газопровода, речь шла о том, чтобы он не был запущен.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Morris MacMatzen / Getty Images Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой
Инструкции
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Мелатонин: стоит ли принимать на ночь?
Статьи
Pro
Фото: Chance Chan / Reuters Экзистенциальный ужас: почему Apple запугивает покупателей
Статьи
Pro
Предприятия нуждаются в замене ERP-систем. Как подойти к этой задаче
Инструкции
Pro
Кому не откроют счет за рубежом и почему
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи

Глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау 28 сентября заявил, что из-за утечки уже утекло более половины объема газа, оставшийся может закончиться ко 2 октября.

Теги
Пентагон Ллойд Остин Дания Северный поток Nord Stream
Материалы по теме
Россия соберет Совбез ООН из-за повреждений «Северных потоков»
Политика
Tagesspiegel узнал об опасениях ФРГ, что «Северные потоки» вышли из строя
Политика
МИД допустил участие России в расследовании аварии на «Северных потоках»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter