Пентагон предложил Дании поддержку в расследовании взрывов на Nord Stream

Министры обороны США и Дании Ллойд Остин и Мортен Бёдсков провели переговоры в связи с утечкой газа на трубопроводе «Северный поток», говорится в сообщении Пентагона.

«Министр Остин предложил свою полную поддержку Дании, поскольку она начинает расследование взрывов. Соединенные Штаты по-прежнему привержены безопасности Балтийского моря и своему давнему союзнику Дании», — говорится в сообщении. Остин и Бёдсков договорились продолжать работу по мере развития ситуации.

Об утечке стало известно вечером 26 сентября. Она произошла в районе датского острова Борнхольм в Балтийском море, неподалеку от берегов Швеции. Компания-оператор Nord Stream AG зафиксировала падение давления в нитках «Северного потока-1» (газ по нему идет в Европу) и идущего рядом «Северного потока-2» (не запущен, но заполнен газом). В последнем, как указывали в компании, была обнаружена дыра. Позднее оператор назвал разрушения «беспрецедентными».

На следующий день шведская полиция сообщила , что квалифицировала случившееся на газопроводе как «грубый саботаж», МИД Швеции назвал причиной разрушений взрывы. Датские и шведские сейсмологи указывали , что регистрировали взрывы в данном районе.

Что именно произошло с газопроводом, пока остается неясным. Многие политики отмечали, что, вероятно, причиной разрушений стали преднамеренные действия. В Кремле указали, что еще не понимают, что случилось и как ремонтировать повреждения.

При этом Москва напомнила о февральских заявлениях президента США Джо Байдена, который пообещал избавиться от «Северного потока-2». В Белом доме на это ответили, что американский лидер не имел в виду уничтожение газопровода, речь шла о том, чтобы он не был запущен.

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