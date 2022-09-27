Дания обнаружила новые утечки газа вблизи «Северного потока»

В двух местах в акватории Дании выявили утечку газа. Это произошло на северо-востоке от острова Борхольм. Накануне в «Северном потоке» и «Северном потоке-2» упало давление

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Утечки газа произошли вблизи газопровода «Северный поток» к северо-востоку от острова Борнхольм, сообщило морское управление Дании.

По данным ведомства, утечки произошли в двух местах — на позициях 55°33,40' северной широты — 015°47,30' восточной долготы и 55°32,10' северной широты — 015°41,90' восточной долготы.

Фото: Soefartsstyrelsen

«Утечки опасны для судоходства. Плавание запрещено в пределах 5 км от указанных позиций», — сказано в предупреждении.

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» проходят через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Судя по карте на сайте «Газпрома», обе ветки «Северного потока» проходят вблизи юго-восточной стороны острова Борнхольм, тогда как новая утечка зафиксирована к северо-востоку.

Накануне утечка газа из «Северного потока-2» произошла к юго-востоку от острова, на позиции 54°52,60' северной широты— 015°24,60' восточной долготы., сообщало энергетическое агентство Дании. Вокруг трубопровода установили запретную зону для судоходства.

Тогда представитель оператора Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек рассказал РБК, что в ночь на 26 сентября в нитке А газопровода «Северный поток-2» из-за дыры в трубе зафиксировали резкое падение давления, со 105 до 7 бар.

Вечером того же дня диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления в обеих нитках газопровода, сообщили РБК в пресс-службе компании-оператора Nord Stream.

За лето прокачка газа по «Северному потоку» сократилась до 20% от максимальной пропускной способности, со 167 млн до 35 млн куб. м. «Газпром» объяснил это проблемами с газовыми турбинами, которые находились на техобслуживании на канадском заводе немецкой компании Siemens. Власти Канады не хотели возвращать агрегат, однако все же передали его Германии. «Газпром» отказался забирать турбину без документальных подтверждений, что санкции не затронут дальнейшие перевозки и ремонт.

В конце августа «Газпром» полностью остановил поставку газа по трубопроводу для ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая». Газопровод должны были запустить 3 сентября. Но за день до этого «Газпром» заявил об утечке масла на агрегате и остановил прокачку на неопределенный срок.

Представители Siemens Energy отмечали, что утечка обычно не влияет на работу турбины и ее можно устранить без приостановки «Северного потока». Это подтвердило и Федеральное сетевое агентство Германии. Немецкая сторона обвиняла «Газпром» в остановке прокачки по политическим мотивам. Кремль, в свою очередь, заявил, что в сложившейся ситуации виноват Евросоюз, который ввел санкции после начала военной операции на Украине.

«Северный поток-2» достроили в прошлом сентябре, а в октябре по нитке Б пустили технический газ. К концу прошлого года обе трубы были заполнены. Однако Германия приостановила сертификацию газопровода из-за признания Москвой независимости ДНР и ЛНР, а также начала военных действий на Украине. «Газпром» решил использовать его мощности для газоснабжения регионов северо-запада России.