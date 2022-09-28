Spiegel узнал, что ЦРУ сообщило ФРГ о возможных атаках на газопроводы

Еще летом правительство Германии получило предупреждение от ЦРУ о том, что оба «Северных потока» могут стать целями атак, пишет Spiegel. О повреждениях газопроводов стало известно в ночь на вторник, эксперты считают это диверсией

Фото: Forsvaret

Несколько недель назад США предупредили Берлин о потенциальных атаках на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, летом в Берлин поступило соответствующее сообщение от Центрального разведывательного управления США. Эту информацию подтвердили изданию несколько человек, знакомых с ситуацией.

Представитель правительства ФРГ сообщил Spiegel, что кабмин принципиально не комментирует никакие вопросы, касающиеся каких-либо данных разведки или деятельности спецслужб.

Первые сообщения об аварии на «Северных потоках», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, поступили в ночь на 26 сентября. Сначала оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в одной из ниток «Северного потока-2» резко упало давление, затем представитель оператора Ульрих Лиссек связал это с «дырой в трубе».

Позже морское управление Дании обнаружило утечку газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Тогда оператор Nord Stream сообщил, что давление упало в обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Компания пояснила, что такое значительное падение давления может быть связано только с нарушением герметичности газопроводов, вызванным физическими повреждениями. Утром 27 сентября датское ведомство выявило еще две новые утечки газа вблизи газопроводов, однако они находились уже на северо-востоке от Борнхольма, в том числе в экономической зоне Швеции. В районах утечек установили запретные для судов зоны.

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Позднее стало известно, что сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районе утечек. Специалист Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд считает, что причиной аварии стали два подводных взрыва, причем мощность второго превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвала повреждения беспрецедентными и затруднилась оценить сроки ремонта. Кремль заявил, что происшествие нужно расследовать. На вопрос, допускают ли российские власти, что это была диверсия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что пока не появятся результаты расследования, «ни один из вариантов исключать нельзя».

О том, что утечки газа стали результатом чьих-то целенаправленных действий, заявили также в шведской полиции и шведском МИДе. Поддержал эту версию и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, все факты указывают на внешнее вмешательство и ЕС поддержит «любое расследование».