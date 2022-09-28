Spiegel узнал, что ЦРУ сообщило ФРГ о возможных атаках на газопроводы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 27 сен, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 27 сен, 16:01
«ПСБ Лизинг» предложил особые условия на новые автомобили марки Exeed Пресс-релиз, 11:38
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 11:38
Курс юаня к доллару опустился до минимума с 2008 года Инвестиции, 11:27
Премьер Канады анонсировал новые санкции против России из-за референдумов Политика, 11:25
«КАМАЗ-мастер» пропустит «Дакар» из-за требования осудить спецоперацию Спорт, 11:23
В чем самая главная опасность онлайн-тренировок Pro, 11:18
Участники рынка оценили новую волну уезжающих из России айтишников Технологии и медиа, 11:16
Клубный дом в Сочи: от патио до пентхауса с двухуровневой террасой РБК и Reef Residence, 11:15
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Подкаст «Криптовалюта против инфляции». Как сохранить свои средства Крипто, 11:15
Военком ЕАО объяснил мобилизацию возрастных и не служивших в армии Политика, 11:11
Positive Technologies установила цену акций в рамках SPO Инвестиции, 11:08
Суд признал экс-директора академии «Чертаново» виновным в мошенничестве Спорт, 11:07
Меркель призвала серьезно относиться к заявлениям Путина Политика, 11:07
Стрелявшего в военкома Усть-Илимска арестовали на два месяца Политика, 11:04
Политика ,  
0 

Spiegel узнал, что ЦРУ сообщило ФРГ о возможных атаках на газопроводы

Spiegel: ЦРУ предупреждало ФРГ о возможности нападений на газопроводы
Еще летом правительство Германии получило предупреждение от ЦРУ о том, что оба «Северных потока» могут стать целями атак, пишет Spiegel. О повреждениях газопроводов стало известно в ночь на вторник, эксперты считают это диверсией
«Газпром» GAZP ₽217,3 +5,49% Купить
Фото: Forsvaret
Фото: Forsvaret

Несколько недель назад США предупредили Берлин о потенциальных атаках на газопроводы в Балтийском море. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, летом в Берлин поступило соответствующее сообщение от Центрального разведывательного управления США. Эту информацию подтвердили изданию несколько человек, знакомых с ситуацией.

Представитель правительства ФРГ сообщил Spiegel, что кабмин принципиально не комментирует никакие вопросы, касающиеся каких-либо данных разведки или деятельности спецслужб.

«Беспрецедентные разрушения» «Северных потоков». Что важно знать
Бизнес
Место утечки на &laquo;Северном потоке&raquo;

Первые сообщения об аварии на «Северных потоках», которые идут по дну Балтийского моря в Германию, поступили в ночь на 26 сентября. Сначала оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что в одной из ниток «Северного потока-2» резко упало давление, затем представитель оператора Ульрих Лиссек связал это с «дырой в трубе».

Позже морское управление Дании обнаружило утечку газа к юго-востоку от острова Борнхольм. Тогда оператор Nord Stream сообщил, что давление упало в обеих нитках газопровода «Северный поток-1». Компания пояснила, что такое значительное падение давления может быть связано только с нарушением герметичности газопроводов, вызванным физическими повреждениями. Утром 27 сентября датское ведомство выявило еще две новые утечки газа вблизи газопроводов, однако они находились уже на северо-востоке от Борнхольма, в том числе в экономической зоне Швеции. В районах утечек установили запретные для судов зоны.

Датские военные показали видео с места утечки на «Северном потоке»
Политика

Позднее стало известно, что сейсмологи в Дании и Швеции зафиксировали мощные взрывы в районе утечек. Специалист Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд считает, что причиной аварии стали два подводных взрыва, причем мощность второго превысила 100 кг в тротиловом эквиваленте.

Читайте на РБК Pro
Pro
Частичная мобилизация: что нужно знать работодателю
Инструкции
Pro
Первый после Маска. Тайная история индийского богача, обогнавшего Безоса
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Как религия влияет на стиль управления компаниями
Статьи
Pro
Без лишних переживаний: практические приемы по управлению стрессом
Инструкции
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro
Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов
Прогнозы
Pro
Фото: Brendon Thorne / Getty Images Пять антистресс-практик, которые помогут лучше контролировать эмоции
Инструкции

Компания-оператор «Северного потока» Nord Stream AG назвала повреждения беспрецедентными и затруднилась оценить сроки ремонта. Кремль заявил, что происшествие нужно расследовать. На вопрос, допускают ли российские власти, что это была диверсия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что пока не появятся результаты расследования, «ни один из вариантов исключать нельзя».

О том, что утечки газа стали результатом чьих-то целенаправленных действий, заявили также в шведской полиции и шведском МИДе. Поддержал эту версию и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, все факты указывают на внешнее вмешательство и ЕС поддержит «любое расследование».

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Северный поток авария на газопроводе Балтийское море ЦРУ ФРГ Spiegel
Материалы по теме
Блинкен не увидел рисков для Европы из-за утечки в «Северных потоках»
Политика
Сейсмологи зафиксировали взрывы в районах утечек из «Северного потока»
Политика
Шведская полиция квалифицировала утечку на Nord Stream как грубый саботаж
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter