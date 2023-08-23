Какие частные компании прокуратура требует передать государству

Какие частные активы и по каким причинам прокуроры требуют изъять в пользу государства - в материале РБК

Иски Генпрокуратуры о возвращении собственности

Иск к Мельниченко из-за «Сибэко»

Вид на Новосибирскую ТЭЦ-2 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

17 августа Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов по оценке Forbes. Иск касается компании СИБЭКО (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии). Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохим» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.



Дело о приватизации крупнейшего производителя метанола

Предприятие «Метафракс» в городе Губаха Пермского края (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у «Метахолдинга» и двух других структур акции одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс». Объяснялось это тем, что государство незаконно было выведено из числа владельцев компании. Более того, предприятие производило опасную продукцию и не должно было быть передано в частные руки, однако план приватизации в 1992 году с превышением полномочий утвердил Пермский областной комитет по управлению имуществом. В ходе последующих сделок пакет более чем в 96% перешел к американской Sorcy Investments Trust, которой принадлежит «Метахолдинг».

В УК «Метафракс Кемикалс» на иск Генпрокуратуры ответили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. Представитель бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в ответ на претензии прокуратуры к сделке заявил, что в начале 1990-х годов связанные с Дмитрием Рыболовлевым структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области на основании законных решений органов власти. «Одно из таких предприятий — ОАО «Метафракс», пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам. Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО «Метафракс», — отметил он.

Агрохолдинг чиновника полпредства

Фото: Андрей Любимов / РБК

8 августа стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский». Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК «Покровский» и предприятия, входящие в группу компаний, всего около 90 организаций, в том числе винзавод, мясокомбинаты и тд, а также принадлежащие ей земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд руб. Генпрокуратура считает, что, будучи сотрудником аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, Коровайко использовал служебное положение «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения» Ростовской области и Краснодарского края. В 2021 году в отношении Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве, он уехал из России и находится в розыске, но, по данным прокуратуры, продолжает контролировать холдинг.

Дело о заводе оптики для «Арматы»

Продукция Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) (Фото: Минпромторг России)

5 августа Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежат 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата». Причины подачи иска пока не раскрываются.

Батлер и Пермский порт

Вид на Пермский порт (Фото: Shutterstock )

24 июля Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которое Генеральная прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009-2013 годах. Например, в одном из зданий впоследствии находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который и стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры. «Коммерсантъ» отмечает, что российские суды называли его фактическим владельцем порта.

Порт в Калининграде

Вид на Калининградский морской торговый порт (Фото: Виталий Невар / ТАСС)

12 июля Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению. Колесник в 2001–2002 годах приобрел 28,5% акций порта — сначала он оформил их на юрлиц, затем перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011-м он получил депутатский мандат и должен был отказаться от осуществления предпринимательской деятельности.

Однако вместо этого акции он передал доверенным лицам, а в совет директоров ввел родственников. В результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Колесник с решением суда не согласился и пообещал его обжаловать.

В конце марта Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, находившихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По мнению прокуроров, «Орнето партнерз ЛП»и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства. Сделка была не согласована с правительством, в мае Генпрокуратура отмечала нарушение федерального закона от 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», учитывая наличие британского акционера.

Бывший сенатор и ТГК-2

28 июня Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО «ТГК-2» (14 июля он был удовлетворен). Ответчиками являлись бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, а также ряд компаний, в том числе Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест». Прокуратура указывала, что «Корес инвест» контролировался Лебедевым, который получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель «Корес инвеста» заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.

Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания

3 мая Савеловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38% акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс». Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию. Защита настаивала на том, что конфискация активов должна была происходить в рамках уголовного дела. Ромаданов в 2018 году был приговорен к семи годам колонии.

Заводы бывшего депутата

14 августа Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил поданный 28 июля Генпрокуратурой иск к Малику Гайсину о взыскании в казну акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 1990-х, будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство. Для сокрытия сведений акции были переданы номинальному держателю — принадлежавшему Гайсину банку «Вятич». В марте суд взыскал в пользу государства имущество оборонного завода электрических соединителей «Исеть», который также принадлежал структурам экс-депутата. Защита Гайсина утверждала, что суд нарушил некоторые действующие нормы, в том числе позицию Конституционного суда.

Приватизация производителя анилина

27 июля Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (производит анилин — основу для производства взрывчатых вещест). Надзорное ведомство указывало, что приватизацию Волжского метионинового завода (на его базе было позже создано АО) в 1993-1996 годах Фонд государственного имущества Волгоградской области провел незаконно, а ценные бумаги были переданы в том числе резидентам иностранных государств. Это, по утверждению Генпрокуратуры, привело к нарушению экономического суверенитета России. Защита Соболевского заявила, что Генпрокуратура ввела суд в заблуждение, указав на наличие у бизнесмена гражданства Германии и незаконные выплаты дивидендов за рубеж. Адвокат признал, что у Соболевского есть второе гражданство Кипра, что не противоречит законодательству, сообщал «Интерфакс».

Производитель борной кислоты

2 августа Генеральная прокуратура подала иск к компании «Фининвест» в Арбитражный суд Приморского края касательно возвращения в госсобственность Дальнегорского ГОК - единственного в России производителя борной кислоты. «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что был выявлен контроль над предприятием со стороны кипрской компании, принадлежащей офшору с Виргинских островов. По данным RTVI, «Фининвест» подконтролен объявленному в России в розыск бизнесмену Борису Минцу.

Верфь бизнес-омбудсмена

20 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура указывала, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», который он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы. В иске надзорное ведомство требовало признать недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы».