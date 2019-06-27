СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело

Причиной возбуждения дела в СК назвали совершения валютных операций по переводу средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов

Сергей Петров (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве пояснили, что именно по этому делу в офисах «Рольфа» в четверг были проведены обыски, в ходе которых изымалась финансово-хозяйственная документация и проводились допросы.

Ранее сам Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года.