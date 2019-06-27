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Уголовное дело «Рольфа» ,  
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СК возбудил против основателя «Рольфа» уголовное дело
Причиной возбуждения дела в СК назвали совершения валютных операций по переводу средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением заведомо подложных документов
Сергей Петров (Фото: Владимир Астапкович / ТАСС)

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении ряда руководителей группы компаний «Рольф», в том числе основателя компании Сергея Петрова. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

«[В 2014 году] соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд руб. со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании «Панабел лимитед», открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», — говорится в сообщении СК.

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В ведомстве пояснили, что именно по этому делу в офисах «Рольфа» в четверг были проведены обыски, в ходе которых изымалась финансово-хозяйственная документация и проводились допросы.

Ранее сам Петров в разговоре с РБК связал проходящие в дилерских центрах компании обыски с делом 2014 года.

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«Есть дело по незаконному выводу денег за рубеж 2014 года. Якобы мы слишком высоко оценили какую-то компанию и выплатили супербольшие деньги. Вместо того чтобы спросить, была ли независимая оценка, — а у нас она, разумеется, есть, — они [следственные органы] устраивают эти дорогостоящие оперативные мероприятия», — заявил Сергей Петров.

Он также рассказал, что на фоне расследования уголовного дела владельцы «Рольфа» получали предложения продать свой бизнес «за полцены». «Нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить», — подчеркнул он.

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Петров также сказал, что в настоящее время находится за границей и подумает, стоит ли возвращаться в Россию. «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать», — сказал Петров.

«Рольф» — крупнейший в России автодилер, основан в 1991 году Сергеем Петровым. Продает автомобили марок Ford, Mazda, Mercedes-Benz, Audi — всего порядка 20 брендов. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов в Москве и Санкт-Петербурге. Является эксклюзивным импортером — дистрибьютором автомобилей Mitsubishi Motors в России (через СП «ММС Рус», доли в котором принадлежат также Mitsubishi и Mitsubishi Motors). В 2016 году объединила активы с компанией «Пеликан-Авто», официальным дилером марок BMW‚ Nissan‚ Škoda в Москве. Владеет логистическим оператором ROLF SCS, оказывающим услуги по транспортировке автомобилей.

Бенефициаром группы является Александр Петров, младший сын ее основателя Сергея Петрова.

В рейтинге крупнейших российских компаний России РБК 500 в 2018 году «Рольф» занял 65-е место. По итогам 2017 года выручка группы составила 180 млрд руб., чистая прибыль — 3,56 млрд руб.

Авторы: Евгений Калюков, Тимофей Дзядко
Теги: «Рольф», Следственный комитет
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