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Суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2

В Ярославле суд взыскал в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2
Контрольный пакет акций одной из крупнейших в стране генерирующих компаний был взыскан в доход России в соответствии с иском Генпрокуратуры. Решение могут обжаловать в течение месяца
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ленинский районный суд Ярославля взыскал в доход России контрольный пакет акций ПАО «ТГК-2», передает «Интерфакс». Таким образом иск Генпрокуратуры был удовлетворен.

Решение может быть обжаловано в течение месяца, сообщил судья.

В иске Генпрокуратуры идет речь об обращении в доход России акций Kostroma Kogeneratsiya Limited, Janan Holdings Limited, Raltaka Enterprises Ltd, Litim Trading Limited, «Корес инвеста», Леонида Лебедева и «Долгового агентства».

Акции ТГК-2 со стороны всех ответчиков, кроме Kostroma Kogeneratsiya Limited, находятся в доверительном управлении «Совлинка». Компания владеет 57,8% уставного капитала ТГК-2, Kostroma Kogeneratsiya Limited — еще 23,86%. В списке аффилированных лиц Лебедев не значится.

На заседании прокурор заявил, что «Корес инвест» контролировался Лебедевым, который в прошлом был сенатором от Чувашии, получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель «Корес инвеста» заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.

РБК направил запрос представителю ТГК-2.

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Ранее в пресс-службе ТГК-2 рассказали РБК, что на время судебного разбирательства в отношении Общества приняты временные обеспечительные меры. Компания продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду.

В 2015 году против бывшего гендиректора ТГК-2 и исполнительного директора группы «Синтез» Андрея Королева возбудили дело. По версии следствия, он причинил ущерб компании «Газпром межрегионгаз Тверь» на сумму более 2,6 млрд руб.

МВД также завело дело в отношении Лебедева по заявлению от Lonicera Participation Corp. По данным организации, руководители ТГК-2 и Лебедев похитили $220 млн. Представитель ТГК-2 заявил «Ведомостям», что дело в отношении Лебедева вызывает удивление, так как он не состоит в управляющих органах.

«Территориальная генерирующая компания № 2» (ТГК-2) — одна из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России. Предприятия компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и четыре тепловые сети.

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Виктория Громова Виктория Громова
Акции ТГК-2 контрольный пакет суд Ярославль Леонид Лебедев
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