Прокуратура решила изъять у основателя «Покровского» 50 предприятий

Генпрокуратура считает, что в основу бизнеса Андрея Коровайко, бенефициара крупного агрохолдинга «Покровский», вошли коррупционные доходы. Против предпринимателя заведено дело, он уехал из России и находится в розыске

Андрей Коровайко (слева) (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко — основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на иск представителя ведомства, направленный в Лабинский суд Краснодарского края.

Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК «Покровский» и предприятия, входящие в группу компаний — всего около 50 организаций, а также принадлежащие ей земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд руб.

В иске заместителя генпрокурора Игоря Ткачева говорится, что Коровайко не соблюдал запреты и ограничения, установленные антикоррупционным законодательством, а своей целью ставил неправомерное обогащение.

Ткачев отмечает, что в начале 2000-х годов Коровайко работал в аппарате полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева. Эти должности не позволяли ему заниматься бизнесом, но, по данным прокуратуры, ответчик использовал служебное положение «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения» Ростовской области и Краснодарского края. Помогал ему партнер Аркадий Чебанов.

По версии прокуратуры, Коровайко перерегистрировал полученные земли на подконтрольные себе и Чебанову агрохолдинги, а доходы от их деятельности они вкладывали в покупку новых проектов, которые «в целях конспирации и сокрытия от органов контроля» регистрировали на аффилированных им физических и юридических лиц. Таким образом стала формироваться ГК «Покровский».

В 2021 году в отношении Коровайко и Чебанова было возбуждено дело о вымогательстве (ст. 163 УК), фигуранты уехали из России и находятся в розыске. Несмотря на это, по словам Ткачева, они продолжают контролировать «Покровский» через доверенных лиц, а вырученные средства выводят за рубеж.

ООО Концерн «Покровский» было зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. По данным на сайте ГК, в состав холдинга входит 35 компаний, работающих на территории ЮВО. Приоритетной сферой «Покровского» является аграрный бизнес: производство, хранение и переработка зерновых и технических культур, овощеводство, производство фруктов, животноводство и производство молока, свиноводство.

На деятельность концерна жаловались ростовские и кубанские фермеры, бизнес-омбудсмен Борис Титов называл уголовные дела против представителей «Покровского» «мощным ударом по рейдерству». Всего в отношении сотрудников заведено не менее девяти дел.