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Экс-владельца национализированного ЧЭМК Антипова задержали

ЧЭМК и еще два металлургических завода Антипова передали государству: Генпрокуратура выявила нарушение схемы приватизации и их переход под контроль резидентов недружественных стран. В компании не согласились с этими утверждениями
Юрий Антипов
Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Бизнесмена Юрия Антипова, экс-владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), акции которого были переданы государству, задержали, сообщает источник 74.ru и ТАСС. Информагентство уточняет, что он задержан «в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве».

Baza пишет, что Антипова забрали на допрос.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства ЧЭМК, Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов. Надзорное ведомство назвало их крупнейшими в стране производителями ферросплавов, используемых при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов.

Антипов в 2021 году вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России Forbes, его состояние оценивалось в $700 млн.

Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска
Бизнес
Челябинский электрометаллургический комбинат

Ответчиками по иску выступал Антипов и его супруга Людмила как акционеры АО «Компания Эталон». По данным прокуратуры, на нее были оформлены заводы и комбинат, из-за чего эти активы попали под контроль резидентов недружественных государств, их вывели за границу для «нанесения ущерба национальным интересам, обороне и безопасности» России. До 2023-го предприятия входили в Урало-Сибирскую металлургическую компанию (УСМК) Антипова и его семьи.

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В иске Генпрокуратуры говорилось, что заводы «входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу» по выпуску систем и элементов вооружения. Согласно правилам приватизации на 1992 год, решение о передаче заводов в частную собственность должно было принимать правительство, но кабмин такого решения не выносил; приватизацию утвердили местные власти, которые действовали с превышением полномочий.

В группе ЧЭМК заявляли, что предприятия не относятся к ВПК; холдинг отмечал, что поставлял ферросплавы металлургическим предприятиям, а уже они отправляли сталь оборонным заводам. Компания указывала, что приватизация заводов шла по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями». В ЧЭМК также назвали неоднозначными сведения о контроле недружественных стран над предприятиями, указав, что производители ферросплавов сотрудничают с западными металлотрейдерами, так же как и «производители иной продукции, которая идет на экспорт».

16 февраля президент Владимир Путин в ходе поездки в Челябинской области поручил губернатору Алексею Текслеру закрыть и вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска и привлечь к этой работе инвесторов. По словам главы региона, электродное производство полностью остановят к 1 марта, следующим шагом будет перенос ферросплавного производства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Яна Баширова
Челябинск металлургия национализация
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Суд передал государству акции заводов группы ЧЭМК
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Путин поручил вынести вредное производство ЧЭМК за пределы Челябинска
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«Коммерсантъ» назвал доводы Генпрокуратуры к конфискации заводов ЧЭМК
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