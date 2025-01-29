Генпрокуратура подала новый иск к создателю первого «единорога» «Роснано»

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Генеральная прокуратура обратилась в арбитражный суд с иском в отношении зарегистрированной в Люксембурге компании MCD Technologies, следует из данных судебной картотеки. В качестве третьих лиц надзорное ведомство просит привлечь суд по интеллектуальным правам.

Суть претензий надзорного ведомства не раскрывается. Во многих подобных исках Генпрокуратура требует обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений приватизации в 1990-е годы.

MCD Technologies запатентовала метод синтеза углеродных нанотрубок (УНТ) в 2012 — 2013 годах. Главной торговой маркой компании значится OCSiAl, которая реализовала технологию в пилотной промышленной установке синтеза одностенных УНТ Graphetron 1.0 в Технопарке Новосибирского Академгородка. Этот проект поддержало «Роснано». В 2019 году OCSiAl стала «единорогом» после покупки у госкорпорации 0,5% акций за $5 млн фондом A&NN Александра Мамута.

В 2022 году действующий глава «Роснано» Сергей Куликов просил гепрокурора Игоря Краснова провести проверку деятельности госкорпорации в период руководства Анатолия Чубайса (2010 — 2020). Он оценивал задолженность «Роснано» к концу 2020-го более чем в 146 млрд руб., а объем внешних заимствований — свыше 290 млрд руб.

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