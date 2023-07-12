Суд решил, что депутат Госдумы незаконно владел акциями порта и забрал их

Иск против Колесника подала Генпрокуратура из-за калининградского порта. Депутата обвинили в ведении предпринимательской деятельности, что запрещено законом. Суд постановил взыскать 370 млн руб. незаконного дохода в пользу России

Андрей Колесник (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт», сообщается в телеграм-канале областного суда.

Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению.

Колесник в 2001–2002 годах приобрел 28,5% акций порта — сначала он оформил их на юрлиц, затем перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011-м он получил депутатский мандат и должен был отказаться от осуществления предпринимательской деятельности.

«Вопреки установленным запретам он приобретал активы и извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат — портовой и транспортной. Таким образом, доходность его бизнеса напрямую зависела от нормотворческой деятельности Государственной думы, в которой он принимал личное участие. О возникшем конфликте интересов в компетентные органы Колесник А.И. не сообщил», — говорится в сообщении.

Для маскировки своей деятельности депутат ввел в совет директоров порта родственников, акции передал доверенным лицам.

Генпрокуратура определила, что таким образом Колесник незаконно получил более 369 млн руб. Эту сумму, а также акции порта со счетов Колесника (28,5 тыс. штук) и его тещи (23,25 тыс. штук) суд постановил взыскать в доход государства.

Адвокат Колесника Владислав Филатьев заявил РБК, что депутат не согласен с решением суда и будет его обжаловать.

Из карточки дела на сайте суда следует, что оно поступило на рассмотрение 21 июня. Колесник, ранее комментируя «Ведомостям» факт судебного разбирательства, говорил, что считает дело «нормальным гражданским иском». Он утверждал, что передал свою долю в АО теще, как только избрался в нижнюю палату парламента.