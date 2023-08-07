«Ъ» узнал о требовании изъять в пользу государства акции завода метанола

Генпрокуратура потребовала изъять у «Метахолдинга» и двух других структур акции одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс», так как после незаконной приватизации завод контролирует компания из США

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Генпрокуратура подала иск в суд в связи с незаконной приватизацией в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс» и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

Иск подан в Арбитражный суд Пермского края, где находится предприятие. Ответчики — компании «Метахолдинг» (по данным СПАРК, владеет долей в 95,88%), «Метафракс Трейдинг» (доля 0,27%) и Тольяттихимбанк.

Генпрокуратура в иске заявила, что государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс» (ранее предприятие называлось Губахинским химическим заводом), ответчики получили контроль над ним «противоправно».

Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена. Кроме того, предприятие считалось еще и стратегическим, в связи с чем решение о приватизации могли принять только на федеральном уровне. При этом план приватизации в 1992-м утвердил Пермский областной комитет по управлению имуществом «с превышением полномочий», утверждает Генпрокуратура.

Вслед за этим администрация города Губахи зарегистрировала общество «Метанол» (впоследствии «Метафракс»), областной комитет имущества утвердил сертификат на право владения акциями предприятия, произведена их регистрация. В Генпрокуратуре заявили, что эти и последующие сделки были совершены с участием лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия». Однако 100% акций завода были распределены, в том числе в 1993-м акции были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры «Нефтехимик» и «Инвестиционная компания «Финансовый дом».

В результате этих и иных сделок с 2007 года заводом владеет «группа лиц с участием иностранных компаний», отметили в Генпрокуратуре. В иске сказано, что пакет в более чем 96% контролирует американская Sorcy Investments Trust (США), которой принадлежит «Метахолдинг». Из данных СПАРК следует, что этой компанией владеют американские «Клевер ЛЛК» и «Лурен ЛЛК».

В этой связи Генпрокуратура потребовала изъять у ответчиков акции «Метафракс Кемикалс» и зачислить их на счет Росимущества, а до решения вопроса по существу принять в отношении них обеспечительные меры. Как отмечает «Коммерсантъ», спорные акции арестованы.

В УК «Метафракс Групп» газете заявили, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации». В пресс-службе Рыболовлева «Ъ» подтвердили, что его компании участвовали в приватизации пермских предприятий, происходившей «на основании законных решений» властей.