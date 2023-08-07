branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 103,84 (+1,31) Инвестиции, 04 авг, 16:23 Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 94,81 (+1,03) Инвестиции, 04 авг, 16:23
Подозреваемого в ДТП со смертью ребенка задержали в Москве Общество, 03:02
Цукерберг предложил 26 августа для поединка с Маском Общество, 02:41
«Ъ» узнал о требовании изъять в пользу государства акции завода метанола Бизнес, 02:41
Мятежники Нигера закрыли небо страны из-за угрозы интервенции Политика, 02:19
Италия разрешила переоборудовать арестованную суперяхту «Шехерезада» Политика, 02:03
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Франция приостановила всю финансовую поддержку Буркина-Фасо Политика, 01:42
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
FT оценила убытки компаний Европы в России в €100 млрд с февраля 2022-го Бизнес, 01:35
Рогов сообщил о шести раненых в Днепрорудном после обстрела Политика, 01:10
Когда импорт Турции из России достиг пика. Инфографика Экономика, 01:00
Турция нанесла удар по Рабочей партии Курдистана на севере Ирака Политика, 00:54
WSJ узнала причину, по которой ЭКОВАС отложил вторжение в Нигер Политика, 00:40
Скончался экс-вратарь сборной и ЦСКА. Чем запомнился Вениамин Мандрыкин Спорт, 00:30
Синоптик допустил, что 6 августа станет самым жарким днем лета в Москве Общество, 00:25
Бизнес ,  
0 

«Ъ» узнал о требовании изъять в пользу государства акции завода метанола

«Ъ» узнал о требовании Генпрокуратуры изъять в пользу государства акции завода метанола
Генпрокуратура потребовала изъять у «Метахолдинга» и двух других структур акции одного из крупнейших производителей метанола в России «Метафракс Кемикалс», так как после незаконной приватизации завод контролирует компания из США
Фото: РБК
Фото: РБК

Генпрокуратура подала иск в суд в связи с незаконной приватизацией в 1990-х одного из крупнейших производителей метанола и формалина в России «Метафракс Кемикалс» и потребовала изъять акции компании у нынешних владельцев, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

Иск подан в Арбитражный суд Пермского края, где находится предприятие. Ответчики — компании «Метахолдинг» (по данным СПАРК, владеет долей в 95,88%), «Метафракс Трейдинг» (доля 0,27%) и Тольяттихимбанк.

Генпрокуратура в иске заявила, что государство незаконно было выведено из числа владельцев «Метафракс Кемикалс» (ранее предприятие называлось Губахинским химическим заводом), ответчики получили контроль над ним «противоправно».

Завод производит опасную продукцию, в том числе метанол, поэтому его приватизация была запрещена. Кроме того, предприятие считалось еще и стратегическим, в связи с чем решение о приватизации могли принять только на федеральном уровне. При этом план приватизации в 1992-м утвердил Пермский областной комитет по управлению имуществом «с превышением полномочий», утверждает Генпрокуратура.

Вслед за этим администрация города Губахи зарегистрировала общество «Метанол» (впоследствии «Метафракс»), областной комитет имущества утвердил сертификат на право владения акциями предприятия, произведена их регистрация. В Генпрокуратуре заявили, что эти и последующие сделки были совершены с участием лиц, «не имевших права определять судьбу предприятия». Однако 100% акций завода были распределены, в том числе в 1993-м акции были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры «Нефтехимик» и «Инвестиционная компания «Финансовый дом».

В результате этих и иных сделок с 2007 года заводом владеет «группа лиц с участием иностранных компаний», отметили в Генпрокуратуре. В иске сказано, что пакет в более чем 96% контролирует американская Sorcy Investments Trust (США), которой принадлежит «Метахолдинг». Из данных СПАРК следует, что этой компанией владеют американские «Клевер ЛЛК» и «Лурен ЛЛК».

Читайте на РБК Pro
Стоит ли эффект от корпоратива затраченных средств
Uber впервые принесла прибыль. Что это значит для акций компании
Разгон зарплат и перекупка кадров: что надо знать о рынке труда-2023
Злость, обида, зависть: как строить диалог с сотрудником «в негативе»

В этой связи Генпрокуратура потребовала изъять у ответчиков акции «Метафракс Кемикалс» и зачислить их на счет Росимущества, а до решения вопроса по существу принять в отношении них обеспечительные меры. Как отмечает «Коммерсантъ», спорные акции арестованы.

В УК «Метафракс Групп» газете заявили, что «располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации». В пресс-службе Рыболовлева «Ъ» подтвердили, что его компании участвовали в приватизации пермских предприятий, происходившей «на основании законных решений» властей.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Генпрокуратура метанол Пермский край Арбитражный суд
Материалы по теме
Суд снял арест с принадлежавших офшорам акций Fesco
Бизнес
«Акрон» увидел конфликт интересов при изъятии акций Grupa Azoty в Польше
Бизнес
ГТЛК отсудила в Лондоне €220 млн за изъятые норвежским заказчиком паромы
Политика