Суд отказал экс-владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х
Арбитражный суд Уральского округа отклонил ходатайство бывших собственников национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеров группы компаний «Ариант», следует из картотеки арбитражных дел.
«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах разбирательства.
Экс-владельцы компании подали в кассационный суд ходатайство, в котором заявлено, что власти России были в курсе приватизации, поскольку ее санкционировали уполномоченные федеральные органы. Как выяснил РБК, их юристы строили стратегию на том, что «согласие на приватизацию ферросплавных заводов выражали не только территориальные подразделения Госимущества, но и непосредственно Российская Федерация в лице уполномоченных федеральных органов, в том числе Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, Министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии».
В конце февраля 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в собственность государства заводы ЧЭМК. В начале апреля суд принял аналогичное решение в отношении активов ГК «Ариант» (в том числе крупнейшего производителя вина в России «Кубань-Вино»). Также в доход государства взыскали «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по мнению прокуратуры, получили в 2015–2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы» в виде дивидендов от этих предприятий.
Группу «Ариант» бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов основал вместе с Александром Аристовым в 1990-е (название — от первых трех букв фамилий предпринимателей), в нее вошли предприятия пищевой промышленности. Тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году Антипов и Аристов разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы.
Аристов, несмотря на раздел бизнеса, был привлечен к делу вместе с родственниками. В счет взыскания 105 млрд руб. были изъяты в госсобственность в том числе ГК «Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».
Генпрокуратура основывала свое требование о передаче активов ЧЭМК в госсобственность тем, что их приватизация в 1990-е годы была проведена незаконно. Надзорное ведомство утверждало, что, согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частную собственность относилось к полномочиям правительства России, а кабинет министров такого решения не принимал, приватизация была утверждена местными властями.
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