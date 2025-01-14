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Суд отказал экс-владельцам «Арианта» в деле о приватизации в 1990-х

Экс-владельцы ЧЭМК пытались доказать суду, что федеральная власть не могла не знать о приватизации предприятия, ранее выяснил РБК
Фото: АО «ЧЭМК»
Фото: АО «ЧЭМК»

Арбитражный суд Уральского округа отклонил ходатайство бывших собственников национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и акционеров группы компаний «Ариант», следует из картотеки арбитражных дел.

«Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в материалах разбирательства.

Экс-владельцы компании подали в кассационный суд ходатайство, в котором заявлено, что власти России были в курсе приватизации, поскольку ее санкционировали уполномоченные федеральные органы. Как выяснил РБК, их юристы строили стратегию на том, что «согласие на приватизацию ферросплавных заводов выражали не только территориальные подразделения Госимущества, но и непосредственно Российская Федерация в лице уполномоченных федеральных органов, в том числе Российского фонда федерального имущества, Государственного комитета по управлению госимуществом, Министерства промышленности, ФАС, Комитета РФ по металлургии».

В конце февраля 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и передал в собственность государства заводы ЧЭМК. В начале апреля суд принял аналогичное решение в отношении активов ГК «Ариант» (в том числе крупнейшего производителя вина в России «Кубань-Вино»). Также в доход государства взыскали «неосновательное обогащение в размере 105 млрд руб.», которое, по мнению прокуратуры, получили в 2015–2023 годах экс-бенефициары ЧЭМК, а также Серовского завода ферросплавов и АО «Кузнецкие ферросплавы» в виде дивидендов от этих предприятий.

Группу «Ариант» бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов основал вместе с Александром Аристовым в 1990-е (название — от первых трех букв фамилий предпринимателей), в нее вошли предприятия пищевой промышленности. Тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году Антипов и Аристов разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы.

Аристов, несмотря на раздел бизнеса, был привлечен к делу вместе с родственниками. В счет взыскания 105 млрд руб. были изъяты в госсобственность в том числе ГК «Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма Южная», ООО «Агрофирма Ариант» и ООО «ЦПИ — Ариант».

Суд отклонил кассацию экс-владельцев ЧЭМК о приватизации в девяностые
Экономика
Челябинский электрометаллургический комбинат

Генпрокуратура основывала свое требование о передаче активов ЧЭМК в госсобственность тем, что их приватизация в 1990-е годы была проведена незаконно. Надзорное ведомство утверждало, что, согласно правилам приватизации на 1992 год, решение об акционировании и передаче заводов в частную собственность относилось к полномочиям правительства России, а кабинет министров такого решения не принимал, приватизация была утверждена местными властями.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
ЧЭМК Ариант кассационная жалоба приватизация национализация
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Суд отклонил кассацию экс-владельцев ЧЭМК о приватизации в девяностые
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