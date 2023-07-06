Прокуратура потребовала взыскать акции ТГК-2

На период разбирательства в отношении ТГК-2 были введены обеспечительные меры. Из-за них реестродержатель компании не смог подвести итоги голосования по выплате дивидендов за 2022 год

Центральный офис ПАО ТГК-2 в Ярославле (Фото: ПАО «ТГК-2»)

В доход государства необходимо обратить акции ПАО «ТГК-2». С таким требованием выступила генпрокуратура России. Об этом говорится в иске прокуратуры, который поступил в Ленинский районный суд Ярославля.

На период судебного разбирательства в отношении компании были приняты временные обеспечительные меры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «ТГК-2», не уточнив суть ограничений.

ТГК-2 заявляла, что наложенные судом ограничения не позволили реестродержателю «Реестр-РН» по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования во вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, а также об избрании совета директоров. В пресс-службе уточнили, что организация «продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду».

«На сегодняшний день на рассмотрении Ленинского районного суда г. Ярославля находится дело № 2-1709/2023 по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства акций ПАО «ТГК-2». На период судебного разбирательства в отношении Общества приняты временные обеспечительные меры (ряд ограничений). ПАО «ТГК-2» продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду», — сообщили РБК в пресс-службе компании. РБК отправил запрос в Генпрокуратуру.

Иск к бывшему сенатору от Чувашии Леониду Лебедеву, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, и ряду компаний, в том числе Raltaka nterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест», был подан 28 июня, истцом выступил заместитель генерального прокурора России. Следующее заседание по делу назначено на 14 июля. Акции ТГК-2 со стороны всех ответчиков, кроме Kostroma Kogeneratsiya Limited, в настоящее время находятся в доверительном управлении ООО «Совлинк». Компания владеет 57,8% уставного капитала ТГК-2, Kostroma Kogeneratsiya Limited — еще 23,86%. В списке аффилированных лиц Лебедев не значится.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора ТГК-2 и исполнительного директора группы «Синтез» Андрея Королева. По версии следствия, Королев причинил ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на сумму более 2,6 млрд руб. Помимо этого, МВД завело уголовное дело в отношении Лебедева после заявления от компании Lonicera Participation Corp, которая была акционером ТГК-2 и контролировала более 62 млн обыкновенных акций энергетической компании. По данным организации, руководители ТГК-2 и Лебедев похитили $220 млн и были привлечены к субсидиарной ответственности.

Представитель ТГК-2 тогда сообщил газете «Ведомости», что уголовное дело в отношении Лебедева вызывает удивление, так как он никогда не состоял в управляющих органах компании.

ТГК-2 — теплоэнергетическая компания, работающая в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией пара и горячей воды потребителям. Предприятия компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.