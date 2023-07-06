Прокуратура потребовала взыскать акции ТГК-2

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж Общество, 14:38 
Ошибки компаний, которые хотят взыскать ущерб с работников Pro, 14:38
Фонд Романа Абрамовича учредил фестиваль российского кино «Маяк» Life, 14:38
Масоны: чем они занимаются и что значит всевидящее око Социальная экономика, 14:36
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 14:34
Вассерман опроверг госпитализацию словами «жив-здоров» Общество, 14:31
ГИБДД начала готовить проект о приравнивании электронных прав к бумажным Авто, 14:27
Американского теннисиста отстранили за антидопинговое нарушение Спорт, 14:26
На Урале задержали заведующую детсада, куда ходил погибший ребенок Общество, 14:23
ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон Пресс-релиз, 14:21
Лондон снял санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Хасиса Бизнес, 14:15

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Экономика ,  
0 

Прокуратура потребовала взыскать акции ТГК-2

Прокуратура потребовала передать государству акции ТГК-2
На период разбирательства в отношении ТГК-2 были введены обеспечительные меры. Из-за них реестродержатель компании не смог подвести итоги голосования по выплате дивидендов за 2022 год
Центральный офис ПАО ТГК-2 в Ярославле
Центральный офис ПАО ТГК-2 в Ярославле (Фото: ПАО «ТГК-2»)

В доход государства необходимо обратить акции ПАО «ТГК-2». С таким требованием выступила генпрокуратура России. Об этом говорится в иске прокуратуры, который поступил в Ленинский районный суд Ярославля.

На период судебного разбирательства в отношении компании были приняты временные обеспечительные меры, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «ТГК-2», не уточнив суть ограничений.

ТГК-2 заявляла, что наложенные судом ограничения не позволили реестродержателю «Реестр-РН» по итогам прошедшего годового собрания акционеров генкомпании подвести итоги голосования во вопросам о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2022 год, а также об избрании совета директоров. В пресс-службе уточнили, что организация «продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду».

«На сегодняшний день на рассмотрении Ленинского районного суда г. Ярославля находится дело № 2-1709/2023 по исковому заявлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации об обращении в доход государства акций ПАО «ТГК-2». На период судебного разбирательства в отношении Общества приняты временные обеспечительные меры (ряд ограничений). ПАО «ТГК-2» продолжает осуществлять производственно-хозяйственную деятельность и подготовку к осенне-зимнему периоду», — сообщили РБК в пресс-службе компании. РБК отправил запрос в Генпрокуратуру.

Иск к бывшему сенатору от Чувашии Леониду Лебедеву, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, и ряду компаний, в том числе Raltaka nterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест», был подан 28 июня, истцом выступил заместитель генерального прокурора России. Следующее заседание по делу назначено на 14 июля. Акции ТГК-2 со стороны всех ответчиков, кроме Kostroma Kogeneratsiya Limited, в настоящее время находятся в доверительном управлении ООО «Совлинк». Компания владеет 57,8% уставного капитала ТГК-2, Kostroma Kogeneratsiya Limited — еще 23,86%. В списке аффилированных лиц Лебедев не значится.

РБК направил запрос в Генпрокуратуру России.

Читайте на РБК Pro
Почему люди боятся денег и как побороть эту фобию
ЭКО вызывает рак? Девять мифов о методике
Иногда нужно съесть голубя: как работать с партнерами из Китая
Какие устройства Apple выпустит в ближайшие годы и что будет с ее акциями

В 2015 году было возбуждено уголовное дело против бывшего гендиректора ТГК-2 и исполнительного директора группы «Синтез» Андрея Королева. По версии следствия, Королев причинил ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на сумму более 2,6 млрд руб. Помимо этого, МВД завело уголовное дело в отношении Лебедева после заявления от компании Lonicera Participation Corp, которая была акционером ТГК-2 и контролировала более 62 млн обыкновенных акций энергетической компании. По данным организации, руководители ТГК-2 и Лебедев похитили $220 млн и были привлечены к субсидиарной ответственности.

Представитель ТГК-2 тогда сообщил газете «Ведомости», что уголовное дело в отношении Лебедева вызывает удивление, так как он никогда не состоял в управляющих органах компании.

ТГК-2 — теплоэнергетическая компания, работающая в Северо-Западном и Центральном федеральных округах. Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией пара и горячей воды потребителям. Предприятия компании находятся в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

Авторы
Теги
Мир Ландау, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Ольга Ваганова
ТГК-2 Леонид Лебедев Генпрокуратура

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину
Общество
«Магнит» выкупит с дисконтом свои акции у иностранных инвесторов
Бизнес
Минфин поддержал идею выводить на биржу акции уходящих из России компаний
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter