Суд обратил активы «Макфы» в доход государства по иску Генпрокуратуры

Защита «Макфы» не согласна с решением суда и намерена его обжаловать в ближайшее время. «Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации «Макфы» еще преждевременно», — сказал адвокат

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Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества группы «Макфа». Об этом сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий компанию в суде.

«С решением «Макфа» категорически не согласна и намерена его обжаловать в ближайшее время. Это было лишь решение суда первой инстанции, поэтому говорить об окончательной национализации «Макфы» еще преждевременно», — сказал адвокат.

Хлюстов также отметил, что видит основания и для обращения в Конституционный суд, поскольку интерпретация законодательства Генеральной прокуратурой и районным судом противоречит ключевым конституционным гарантиям.

«Решением Центрального районного суда города Челябинска исковые требования заместителя генерального прокурора Российской Федерации, действующего в интересах Российской Федерации, удовлетворены в полном объеме. Решение приведено к немедленному исполнению. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Челябинский областной суд», — сообщается на сайте суда.

В марте суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российских и иностранных компании. Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.

По мнению прокуратуры, «Макфа», а также СМАК, «Челябинскоблгаз» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», писал «Коммерсантъ». Юревич и Белоусов «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», считают в ведомстве.

Ответчики просили передать дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства в арбитражный суд. Процесс в таком случае проводился бы в открытом режиме. Однако им было отказано.

Защита владельцев «Макфы» также предлагала мировое соглашение, в рамках которого те собирались выкупить обратно предприятие, а государство должно было войти в его управление. Также предлагалось направлять ежегодно 1 млрд руб. на «цели, связанные со специальной военной операцией».