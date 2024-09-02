Умар Кремлев стал владельцем «Рольфа»

Крупнейшего автодилера России возглавил президент Международной ассоциации бокса. Против основателя компании заведено дело, изъятие всех акций в пользу государства он называл беспределом, угрожающим инвестиционному климату

Умар Кремлев (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев стал новым владельцем дилерского холдинга «Рольф», сообщила пресс-служба компании.

«Новый стратегический инвестор позволит компании сохранить свою уникальную корпоративную культуру и расширить спектр деятельности компании, фокусируясь на повышении эффективности и привлечении новых партнеров и клиентов. Умар Назарович уже заявил о намерении компании выйти на федеральный уровень», — сказано в сообщении.

«Рольф» — крупнейший автодилер в России, он был основан в 1991-м. До 2022-го портфель брендов «Рольфа» включал 21 марку автомобилей и один мотоциклетный бренд. В Москве и Санкт-Петербурге дилерская сеть компании насчитывала 62 шоурума. Сейчас ее портфель содержит такие бренды, как Chery, BAIC, JAECOO, EXEED, OMODA, ZEEKR, VOYAH, TANK, «Москвич», KAIY, Evolute.

«Мне хочется, чтобы эта компания стала еще больше, ее в два-три раза еще увеличить, чтобы во всех регионах России она была. Хочется зайти в соседние страны, работать по разным направлениям: производить запчасти, шины, создать свой автомобиль. Планы строят, чтобы компания росла. Мы присоединяемся к этой компании не для того, чтобы зарабатывать, а чтобы этот бизнес стал социальной инфраструктурой для сотрудников», — рассказывал Умаров в интервью «Коммерсанту».

В 2019-м против основателя компании Сергея Петрова и нескольких менеджеров «Рольфа» возбудили уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе за рубеж 4 млрд руб. Петрова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Бизнесмен, комментируя это дело, заявил, что оно его «не интересует», потому что он «давно живет в Европе».

В феврале 2022 года с Петрова и подконтрольных ему юрлиц изъяли в бюджет 19,43 млрд руб., которые, по версии следствия, были получены в период совмещения парламентской и коммерческой деятельности. Прошлой осенью члену совета директоров автодилера «Рольф» Анатолию Кайро дали восемь с половиной лет колонии общего режима по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб.

В феврале суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства все акции компании. Основатель «Рольфа» Сергей Петров охарактеризовал произошедшее как «правовой беспредел». «Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов», — считает он. Бизнесмен задался вопросом, «как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно».

Главой «Рольфа» стал Алексей Гуляев — ранее он работал операционным директором другого крупного автодилера — группы «Авилон».