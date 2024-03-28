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«Коммерсантъ» узнал о решении прокуратуры изъять акции «Макфы»

«Коммерсантъ»: Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции «Макфы»
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Генпрокуратура обратилась в Центральный районный суд Челябинска с иском об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя макаронных изделий — АО «Макфа», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ведомство считает, что «Макфа» и ряд других предприятий, включая «Смак» и «Челябинскоблгаз», имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», пишет издание. Юревич с 2000 по 2005 год был депутатом Госдумы, затем до 2010 года возглавлял Челябинск, а впоследствии до 2014 года — Челябинскую область. Белоусов с 2011 по 2023 год был депутатом трех созывов Госдумы.

Из иска следует, что в фактической собственности Юревича находились Челябинская макаронная фабрика, Сосновский комбинат хлебопродуктов, Челябинский хлебокомбинат № 1. Впоследствии на их основе были созданы АО «Макфа» и АО «Первый хлебокомбинат».

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