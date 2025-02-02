Суд постановил передать склады Raven Russia Росимуществу

Суд признал 16 складских комплексов Raven «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии», они подлежат передаче Росимуществу. Компания считает решение незаконным и необоснованным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры к компании Raven Russia, ведомство оспаривало состоявшуюся еще в 2022 году продажу бизнеса одного из крупнейших владельцев складов местному топ-менеджменту. Об этом говорится в комментарии компании по поводу решения суда.

Заседание состоялось 31 января, оно проходило в закрытом режиме. Как сообщает компания, 16 складских комплексов, построенных и приобретенных ею с 2005 года, были признаны «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии», они подлежат передаче Росимуществу.

В карточке суда говорится: «Удовлетворить заявление (жалобу)», другой информации о решении нет. По словам источника РБК, знакомого с ходом заседания, последнее удовлетворенное ходатайство в картотеке арбитражных дел, скорее всего, является решением о закрытии процесса. О том, что Арбитражный суд рассмотрел иск Генпрокуратуры в закрытом режиме, сообщало «РИА Новости». Решение суда, по словам собеседника РБК, в связи с этим опубликовано не будет — появится лишь технический белый лист.

В Raven Russia считают решение незаконным и необоснованным и намерены его обжаловать.

«Компания считает, что слушания были проведены с многочисленными процессуальными нарушениями. В удовлетворении заявлений и ходатайств ей было отказано, а доводы Компании по существу спора оставлены без внимания. Raven Russia особо отмечает безосновательное, по мнению компании, проведение судебного заседания 31.01.2025 в закрытом режиме и удаление прессы из зала судебного заседания, а также отказ суда привлечь к участию в деле компаний-собственников акций и долей обществ, изымаемых в пользу государства», — говорится в заявлении.

Там заверили, что продолжат выполнять все свои обязательства перед арендаторами и другими контрагентами.

Партнер Alumni Partners Иван Веселов, представлявший интересы Raven Russia в суде, сообщил, что закрыть процесс попросила Генпрокуратура, объяснив свое ходатайство «тем, что хочет защитить тайну ответчиков». В Raven, по его словам, настаивали «на открытости и гласности процесса как гарантии законности». «Последующее решение суда о полном удовлетворении иска прокуроров, а также об изъятии активов лиц, не вовлеченных в процесс, считаем ошибкой», — подчеркнул он.

В августе 2024 года РБК сообщал, что Генпрокуратура попросила суд признать недействительной сделку по продаже российского бизнеса Raven Russia местному топ-менеджменту. Ответчиками указаны британская Raven Property Group, зарегистрированные в ОАЭ Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited и Phoenix Property Group Limited, глава Raven Russia Игорь Богородов и Ярослав Шувалов. Среди третьих лиц — структуры, на балансе которых находятся складские комплексы Raven Russia, а также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Росимущество.

Речь идет о признании ничтожным опционного соглашения 2022 года между Raven Property Group, Богородовым и Шуваловым о покупке акций Prestino Investments Limited (на данный момент — Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited) и Raven Russia Holdings Cyprus Limited (сейчас — Phoenix Property Group Limited). Соглашение касается покупки 92% и 8% акций в уставном капитале компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited. Эта компания, подконтрольная Raven Property Group Limited, в свою очередь, приобрела 100% акций в уставном капитале Phoenix Property Group Limited, писала газета «Коммерсантъ».

По данным «Коммерсанта», Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в Raven Russia, обвинив владельцев в притворных сделках. По мнению ведомства, Raven Property Group Limited до 2020 года скупала российские общества, владеющие транспортными терминалами. В результате была создана группа компаний «Рейвен Раша», в которую вошли принадлежащие Raven Property Group Limited АО «Торос», АО «Ресурс-Экономия», АО «Кулон-Истра», АО «Кулон Девелопмент», АО «Ногинск-Восток», ООО «Феникс», компания Dorfin Holdings Limited и др. Впоследствии Raven «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля» путем оформления предприятий на десяток офшорных структур, в том числе Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited (ранее Prestino investments Limited), Phoenix Property Group Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и др., решили в прокуратуре.

В итоге Raven Property Group Limited незаконно стала владельцем крупнейшей в стране сети логистических парков (транспортных терминалов), расположенных вблизи критически важной транспортной инфраструктуры России, считают в Генпрокуратуре. Raven решила скрыть свою принадлежность к Великобритании и в марте 2022 года формально изменила структуру владения ГК «Рейвен Раша», а также создала «видимость перевода организации в «дружественную» юрисдикцию — ОАЭ. Она также выводила доходы от стратегических предприятий за рубеж, полагает ведомство, речь идет о более чем 3 млрд руб., сказали в прокуратуре.

Raven Russia назвала опасным возможное признание за компаниями складского рынка статуса естественных монополий и стратегических объектов, поскольку это может негативно отразиться на самом сегменте, экономике и инвестиционном климате в целом.

Raven Russia — один из крупнейших владельцев складов в России, в ее портфеле находится около 1,9 млн кв. м логистической недвижимости. Компания была создана в 2005 году британскими предпринимателями Антоном Билтоном и Глином Хиршем для инвестиций в российскую недвижимость, ее акции торговались на Лондонской фондовой бирже, а затем на Мосбирже. В 2018 году британская компания сменила название на Raven Property Group, а российское подразделение, в свою очередь, сохранило бренд Raven Russia. После начала военных действий на Украине компания объявила о намерении передать контроль над бизнесом в России местному топ-менеджменту во главе с руководителем подразделения Игорем Богородовым. Сама сделка была осуществлена с помощью компании Prestino Investments, писал Forbes. Компания выкупила 100% в кипрской Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited, на балансе которой находились российские активы. В августе прошлого года издание со ссылкой на регистрационную палату Абу-Даби сообщало, что и Prestino Investments, и Raven Russia (Holdings) Cyprus Limited сменили юрисдикцию с Кипра на ОАЭ. Первая получила название Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, вторая — Phoenix Property Group Limited. Тогда представитель компании объяснял такое решение «наиболее эффективной организацией бизнес-процессов в условиях санкционных и контрсанкционных ограничений».