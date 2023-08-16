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Глава Carlsberg заявил о надежде продать отданную Росимуществу «Балтику»

Глава Carlsberg: компания все еще надеется продать переданную под госуправление «Балтику»
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Шокирующее» решение российского руководства перевести «Балтику» в госуправление повлияет на работу дочерних предприятий Carlsberg в других странах. Об этом заявил исполнительных директор компании Кеес т'Харт, сообщает The Financial Times.

«Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого весьма неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы и стоимость бизнеса», — сказал он.

По словам т'Харта, переход бизнеса под российское госуправление повлияет на работу отделений компании в других странах. При этом в Carlsberg по-прежнему рассчитывают на его продажу, «хотя в нынешних условиях имеется неопределенность».

В марте прошлого года Carlsberg анонсировала продажу своего бизнеса в России. Соответствующее соглашение было подписано в минувшем июне «при условии одобрения регулирующими органами и выполнения определенных требований в ряде юрисдикций».

Однако уже в июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому под временное управление Росимущества переходит 98,56% (владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag), 1,35% («Хоппи Юнион») и 0,09% (Carlsberg Deutschland GmbH) в пивоваренной компании «Балтика».

Решение принято в соответствии с указом от апреля прошлого года «О временном управлении некоторым имуществом». Последний был введен в действие в связи с необходимостью «безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву» санкции США и других стран против России и на блокировку активов.

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