В «Роснано» оценили ущерб от недобросовестных операций в ₽200 млрд

В ходе аудита, в частности, установлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам, сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов

Фото: Андрей Любимов / РБК

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» оценивается более чем в 200 млрд руб., сообщил ТАСС директор по особым поручениям компании Евгений Фролов.

«Роснано» завершает антикризисную программу взысканием ущерба и восстановлением недополученной прибыли от сделок, нарушивших акционерные интересы и права госкомпании. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд руб.», — сказал Фролов.

По его словам, возбуждены уголовные дела «на сумму более 43 млрд руб.». «Их фигурантам из числа сотрудников, «партнеров», членов органов управления и представителей ФОИВ предъявлены и готовятся обвинения. Скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск», — рассказал представитель «Роснано».

Фролов также сообщил, что в ходе аудита установлены факты вывода средств за рубеж «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенным ценам, «лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста».

«Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании», — пояснил Фролов.

В октябре прошлого года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что общий ущерб по бывшим проектам «Роснано», которые стали предметом уголовных дел, превышает 40 млрд руб.

10 января стало известно, что бывших топ-менеджеров компании Ирину Рапопорт и Олега Киселева объявили в международный розыск. Летом прошлого года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал их по обвинению в растрате. Дело связано с растратой средств, инвестированных в уставный капитал «Роснано», «путем совершения ряда финансовых операций с аффилированными юридическими лицами».

Весной того же года Александр Хинштейн, возглавлявший тогда комитет по информационной политике Госдумы, сообщал о предъявлении обвинений по делу о хищении из «Роснано» более 1,6 млрд руб. Эти деньги, как полагает следствие, похитили Киселев, Рапопорт, а также экс-директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший председатель правления банка «Пересвет» Александр Швец. Согласно материалам дела, на которые ссылался Хинштейн, средства из «Роснано» в 2012–2015 годах выводились через кипрский фонд Nanoenergo Fund Limited (в нем 50% принадлежало «Роснано», еще 50% — банку «Пересвет).

Кроме того, летом был арестован бывший глава учрежденной «Роснано» компании «Пластик лоджик» Борис Галкин. Как сообщали в ФСБ, «Пластик лоджик» похитила 13 млрд руб. при создании российского планшета. В 2011 году возглавлявший тогда «Роснано» Анатолий Чубайс показал Владимиру Путину гибкий планшет для школьников и пояснил, что тот может «заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам». Однако проект реализовать не удалось.