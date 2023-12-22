«Рольф» возглавил бывший топ-менеджер его конкурента

В Кремле решение о передаче «Рольфа» под временное управление Росимущества связали «исключительно с экономической целесообразностью» и «известной международной экономической конъюнктурой»

Алексей Гуляев (Фото: Avilon-group.ru)

После решения президента Владимира Путина о передаче автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества генеральным директором компании назначили Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе «Рольфа». Гуляев ранее работал операционным директором другого крупного автодилера — группы «Авилон».

Гуляев приступил к обязанностям с 22 декабря. Операционное управление компанией останется под руководством первого заместителя гендиректора Светланы Виноградовой, отметили в «Рольфе».

Как сообщил РБК источник на рынке, Гуляев не работает в «Авилоне» с февраля 2023 года. Собеседник РБК отметил, что «Авилон» также не является потенциальным покупателем «Рольфа», покупатель – не из дилеров и не из автомобильного сообщества, сказал он. В 2021 году о покупке 100% в «Рольфе» договорилась автодилерская сеть «Ключавто». При этом весной 2022-го в «Рольфе» сообщили, что сделка «на паузе».

22 декабря президент Владимир Путин подписал указ о передаче автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества. Передача акций и долей в соответствии с этим решением уже состоялась, сообщили РБК в компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение по «Рольфу» связано «исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства» и «с учетом также известной международной экономической конъюнктуры», передает корреспондент РБК.

Он отметил, что «Рольф» — российская компания, но там «различные схемы владения, которые требовали вмешательства». Детально комментировать необходимость передачи автодилера под управление Росимущества Песков отказался.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров, семье которого автодилер принадлежит через кипрскую Delance Ltd, назвал решение «правовым беспределом».

Петров живет в Европе, в 2019 году в России на него завели уголовное дело. По версии следствия, бизнесмен участвовал в выводе 4 млрд руб. путем продажи «Рольфу» акций «Рольф Эстейт» у Panabel Ltd (принадлежит семье бизнесмена), которые были многократно переоценены.

Кроме Петрова, фигурантами дела стали член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро (в сентябре приговорен к восьми с половиной годам колонии), бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Последние две заочно арестованы.

Все они не согласны с обвинениями в их адрес и указывали, что аудит «Рольф Эстейт» проводила независимая компания. РБК писал, что речь идет о фирме «Юрис, право и аудит», которая оценила 100% стоимости «Рольф Эстейт» в 3,98 млрд руб. ФСБ утверждала, что реальная цена акций не превышала 200 млн руб.