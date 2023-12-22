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«Рольф» возглавил бывший топ-менеджер его конкурента

«Рольф» после передачи Росимуществу возглавил Алексей Гуляев из «Авилона»
В Кремле решение о передаче «Рольфа» под временное управление Росимущества связали «исключительно с экономической целесообразностью» и «известной международной экономической конъюнктурой»
Алексей Гуляев
Алексей Гуляев (Фото: Avilon-group.ru)

После решения президента Владимира Путина о передаче автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества генеральным директором компании назначили Алексея Гуляева, сообщили РБК в пресс-службе «Рольфа». Гуляев ранее работал операционным директором другого крупного автодилера — группы «Авилон».

Гуляев приступил к обязанностям с 22 декабря. Операционное управление компанией останется под руководством первого заместителя гендиректора Светланы Виноградовой, отметили в «Рольфе».

Как сообщил РБК источник на рынке, Гуляев не работает в «Авилоне» с февраля 2023 года. Собеседник РБК отметил, что «Авилон» также не является потенциальным покупателем «Рольфа», покупатель – не из дилеров и не из автомобильного сообщества, сказал он. В 2021 году о покупке 100% в «Рольфе» договорилась автодилерская сеть «Ключавто». При этом весной 2022-го в «Рольфе» сообщили, что сделка «на паузе».

Путин передал «Рольф» под временное управление Росимущества
Бизнес
Фото:РБК

22 декабря президент Владимир Путин подписал указ о передаче автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества. Передача акций и долей в соответствии с этим решением уже состоялась, сообщили РБК в компании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что решение по «Рольфу» связано «исключительно с экономической целесообразностью, с соблюдением соответствующего законодательства» и «с учетом также известной международной экономической конъюнктуры», передает корреспондент РБК.

Он отметил, что «Рольф» — российская компания, но там «различные схемы владения, которые требовали вмешательства». Детально комментировать необходимость передачи автодилера под управление Росимущества Песков отказался.

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Основатель «Рольфа» Сергей Петров, семье которого автодилер принадлежит через кипрскую Delance Ltd, назвал решение «правовым беспределом».

Петров живет в Европе, в 2019 году в России на него завели уголовное дело. По версии следствия, бизнесмен участвовал в выводе 4 млрд руб. путем продажи «Рольфу» акций «Рольф Эстейт» у Panabel Ltd (принадлежит семье бизнесмена), которые были многократно переоценены. 

Кроме Петрова, фигурантами дела стали член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро (в сентябре приговорен к восьми с половиной годам колонии), бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и глава Panabel Ltd Георгия Кафкалия. Последние две заочно арестованы.

Все они не согласны с обвинениями в их адрес и указывали, что аудит «Рольф Эстейт» проводила независимая компания. РБК писал, что речь идет о фирме «Юрис, право и аудит», которая оценила 100% стоимости «Рольф Эстейт» в 3,98 млрд руб. ФСБ утверждала, что реальная цена акций не превышала 200 млн руб.

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Теги
Анастасия Львова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Виктория Полякова Виктория Полякова
«Рольф» Авилон Росимущество Дмитрий Песков Сергей Петров Владимир Путин
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