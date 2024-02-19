Прокуратура потребовала вернуть государству ивановский завод

Приватизация завода станков прошла не по законной процедуре, а значит Россия не передавала право собственности, аргументирует Генпрокуратура

Фото: Сергей Метелица / ТАСС

Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС), посчитав проведенную в 1990 годах приватизацию незаконной, пишет «Коммерсантъ».

Об истребовании в пользу России акций завода в Арбитражный суд обратился замгенпрокурора России Игорь Ткачев, ответчиками стали АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект», а также физлица—владельцы ценных бумаг.

Решение о передаче акций оборонного завода приняли не уполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было, уверены в ведомстве. Там подчеркнули, что Российская Федерация в качестве собственника завода не проводила приватизацию завода, не передавала правомочия по владению, пользованию и распоряжению этим имуществом.

Приватизация привела к ущербу для национальных интересов и обороноспособности России, а изъятие из собственности государства произвели в результате «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков», настаивает ведомство. По мнению прокуроров, акциями незаконно завладели Владимир Бажанов (был одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций предприятия.

Генпрокуратура подозревает ответчиков в остановке производственной деятельности ИЗТС, разрыве кооперационных связей с оборонными предприятиями, дроблении имущественного комплекса завода, а также выводе активов в 2014-2017 годах в аффилированные организации. Теперь же компании, на которые выведены мощности ИЗТС, «станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров — Бажановых».

«Ивановский завод тяжелого станкостроения» был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России. В 2008 году на территории завода произошел мощный пожар. Спустя 11 лет случилось еще одно возгорание, выгорел один из цехов ИЗТС. В 2022 году выручка предприятия составила 1,67 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Суд арестовал 100% акций, принадлежащих Владимиру и Михаилу Бажановым, а также имущество «Ивановского завода тяжелого станкостроения» по иску Генпрокуратуры. Следующее заседание запланировано на 4 марта.

Генпрокуратура в последние месяцы неоднократно обращалась с исками о передаче частных промышленных компаний в собственность государства. В начале февраля ведомство потребовало конфисковать три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) по аналогичной причине, что и в случае с «Ивановским заводом тяжелого станкостроения» — заявив о незаконной приватизации и ущербе национальным интересам. Собственники ЧЭМК отвергли доводы Генпрокуратуры.