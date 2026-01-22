 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
База знаний⁠,
0

Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа

Фото: Павел Черемисин / ТАСС
Фото: Павел Черемисин / ТАСС

Содержание:

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир», а также в Системе быстрых платежей (СБП). Новые полномочия Росфинмониторинга начнут действовать с 1 сентября 2026 года. В статье разберем, как работает финансовая разведка, кого включают в реестр экстремистов и террористов, а также как компаниям и гражданам не попасть под блокировку счетов.

Что такое Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — это федеральная служба, которая занимается финансовым мониторингом. Ее называют финансовой разведкой страны. Простыми словами, основные функции Росфинмониторинга — отслеживание движения денег и поиск операций, которые могут указывать на отмывание доходов или финансирование терроризма. В работе ведомство опирается на закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег.

В числе функций Росфинмониторинга:

  • контроль за соблюдением антиотмывочного законодательства со стороны банков, компаний и предпринимателей;

  • сбор, обработка и анализ информации о контролируемых финансовых операциях граждан и организаций;

  • запрос у банков данных о проведенных транзакциях клиентов;

  • ведение и обновление перечня лиц и организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом;

  • проведение проверок компаний на соответствие требованиям антиотмывочного законодательства;

  • взаимодействие с иностранными финразведками.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг приостанавливает переводы клиентов банков, если видит признаки отмывания денег или финансирования экстремизма. В рамках механизма банк по требованию ведомства блокирует счет максимум на десять дней. Замглавы службы Герман Негляд в беседе с РБК отметил, что эта мера нужна для борьбы с дропперами. Он заявил, что ведомство будет принимать решения точечно и постарается избежать массовых блокировок.

Герман Негляд
Герман Негляд
(Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новые полномочия Росфинмониторинга и доступ к НСПК

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет напрямую (минуя банки) запрашивать у НСПК сведения о переводах и платежах, проходящих через инфраструктуру карт «Мир», СБП и единый QR-код (универсальный платежный код). Отдельно закреплен запрет для НСПК на разглашение самого факта направления таких сведений в Росфинмониторинг. Объем информации, ее состав, сроки и процедуру передачи финразведка и НСПК установят в соглашении, определенном совместно с Центробанком.

Инициативу впервые озвучили в 2024 году (о ней неоднократно просили банки: информация об этом содержалась в вопросах Ассоциации банков России в адрес ведомства). Тогда представитель службы в беседе с РБК отметил, что значимую часть данных по операциям «Мир» и СБП Росфинмониторинг получает через запросы в кредитные организации, поскольку НСПК не встроена в контур взаимодействия. Цель изменений — снизить нагрузку на банки за счет сокращения «веерных» запросов и увеличить скорость получения запрашиваемых сведений.

Перечень террористов и экстремистов

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это официальный перечень, куда вносятся организации и физлица, если у государства есть сведения об их связи с экстремизмом или терроризмом. Включение в перечень происходит по установленным законом основаниям — например, при наличии судебного решения или постановления следователя и иных процессуальных документов. Правила формирования реестра определены правительством.

У компаний и людей, которые попали в перечень, блокируются деньги на картах и счетах. Физические лица, включенные в реестр, для «обеспечения своей жизнедеятельности» и членов семьи, проживающих с ним и не имеющих своего дохода, могут:

  • Совершать операции с деньгами и имуществом в размере, который определяет правительство по согласованию с ЦБ. С 1 июня 2025 года он привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Лимит равен сумме МРОТ на человека из перечня и каждого живущего с ним члена семьи без дохода.

  • Получать пенсии, пособия или другие соцвыплаты, а также платить налоги, штрафы и иные обязательные платежи.

Как проверить себя в списке Росфинмониторинга на сайте:

  • Откройте в меню раздел с перечнем.

  • Выберите опцию «Весь список».

  • Выберите «Национальную часть», а в ней «Организации» или «Физические лица».

  • Используйте поиск по странице браузера (Ctrl+F) по фамилии/названию или другим данным, которые есть в карточке.

Обязанности бизнеса и контроль операций

Перечень организаций, кто сдает отчетность в Росфинмониторинг, установлен законом. К ним относятся банки, нотариусы, ломбарды, агентства недвижимости и другие организации, проводящие операции с деньгами и имуществом.

Фото: Антон Беркасов для РБК
Фото: Антон Беркасов для РБК

Росфинмониторинг устанавливает для таких юрлиц широкий перечень обязанностей, включая:

  • проведение оценки рисков отмывания денег в своей деятельности;

  • разработку и внедрение программ внутреннего контроля;

  • обучение сотрудников требованиям антиотмывочного законодательства;

  • идентификацию и верификацию клиентов перед началом работы с ними;

  • мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных платежей.

О каких операциях банк сообщает в Росфинмониторинг:

  • Операции с деньгами и имуществом при достижении определенных сумм. Для большинства операций нижний порог составляет 1 млн руб., для сделок с недвижимостью — 5 млн руб.

  • Операции с компаниями и людьми из реестра террористов и экстремистов. В таком случае под контроль попадает любая сделка.

  • Подозрительные операции. При этом всех клиентов в зависимости от совершаемых ими операций банк в рамках внутренней системы контроля относит к низкой, средней или высокой степени риска.

Вопрос-ответ

При какой сумме перевода банк сообщает данные в Росфинмониторинг?

Обязательному контролю подлежит большинство операций (например, с наличными) от 1 млн руб., а также сделки с недвижимостью от 5 млн руб. Однако банк может счесть подозрительным перевод и на 50 тыс. руб., если он выбивается из типичного поведения клиента или имеет признаки отмывания денег.

Что делать, если мои счета заблокировали по 115-ФЗ?

Сначала надо связаться с банком и уточнить причину блокировки счета, если сотрудник банка не сообщил ее сам. Собрать документы, которые подтверждают законность вашей деятельности и правомерность проведенной сделки. Передать этот комплект документов в банк по электронной почте или на бумаге.

Можно ли выйти из списка экстремистов Росфинмониторинга?

Да, исключение из перечня возможно. Основаниями для этого могут быть отмена вступившего в силу приговора, прекращение уголовного дела, а также судебное решение об исключении из реестра.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как отличить звонок ведомства от мошенников?

Если вам звонят и представляются сотрудником Росфинмониторинга — это мошенники. Работники ведомства, как говорится на его сайте, никогда не звонят гражданам и не рассылают им электронные письма. Если вам поступил подозрительный звонок якобы от государственного органа, положите трубку, а затем сами перезвоните в это ведомство, используя номер, найденный на официальном сайте.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Axios узнал, что сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

ГП обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Разбивший мемориальную доску Политковской объяснил свой поступок

Самолета в Магадане выехал за пределы полосы. Подробности

«Лента» объявила о ребрендинге OBI

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Иван Сало
Росфинмониторинг Банки антиотмывочный закон Национальная система платежных карт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В Т-Банке сообщили, что мошенники стали предлагать инвестиции в проекты Общество, 15:00
Шесть рабочих пострадали после инцидента с хлором в Братске Общество, 14:58
Шереметьево в июне запустит эксперимент по посадке в самолет без паспорта Общество, 14:58
Биткоин займет 70% рынка с ценой $1 млн. «Большие идеи» от ARK Invest Крипто, 14:56
Гидрометцентр предупредил о морозах в Москве из-за «сибирского гребня» Общество, 14:55
В Польше заявили о возрождении верфей «из пепла» из-за России Политика, 14:46
Вавринка побил рекорд Федерера на турнирах «Большого шлема» Спорт, 14:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Какие квартиры на вторичном рынке будет трудно продать в 2026 году Недвижимость, 14:42
Родители пловца Николая Свечникова опознали найденное в Босфоре тело Общество, 14:31
В Росавиации рассказали, почему Boeing 747 не сумел вылететь из Магадана Общество, 14:30
Акции производителя унитазов Toto выросли на фоне ажиотажа вокруг ИИ Технологии и медиа, 14:30
Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа База знаний, 14:27
Россияне возложили эту обязанность на работодателя. Вы удивитесь Life, 14:23
Жаров рассказал, почему «Матч ТВ» не купил права на показ Олимпиады Технологии и медиа, 14:22