Росфинмониторинг: что это, функции и новые права доступа

Фото: Павел Черемисин / ТАСС

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир», а также в Системе быстрых платежей (СБП). Новые полномочия Росфинмониторинга начнут действовать с 1 сентября 2026 года. В статье разберем, как работает финансовая разведка, кого включают в реестр экстремистов и террористов, а также как компаниям и гражданам не попасть под блокировку счетов.

Что такое Росфинмониторинг

Росфинмониторинг — это федеральная служба, которая занимается финансовым мониторингом. Ее называют финансовой разведкой страны. Простыми словами, основные функции Росфинмониторинга — отслеживание движения денег и поиск операций, которые могут указывать на отмывание доходов или финансирование терроризма. В работе ведомство опирается на закон № 115-ФЗ о противодействии отмыванию денег.

В числе функций Росфинмониторинга:

контроль за соблюдением антиотмывочного законодательства со стороны банков, компаний и предпринимателей;

сбор, обработка и анализ информации о контролируемых финансовых операциях граждан и организаций;

запрос у банков данных о проведенных транзакциях клиентов;

ведение и обновление перечня лиц и организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом;

проведение проверок компаний на соответствие требованиям антиотмывочного законодательства;

взаимодействие с иностранными финразведками.

С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг приостанавливает переводы клиентов банков, если видит признаки отмывания денег или финансирования экстремизма. В рамках механизма банк по требованию ведомства блокирует счет максимум на десять дней. Замглавы службы Герман Негляд в беседе с РБК отметил, что эта мера нужна для борьбы с дропперами. Он заявил, что ведомство будет принимать решения точечно и постарается избежать массовых блокировок.

Герман Негляд (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новые полномочия Росфинмониторинга и доступ к НСПК

С 1 сентября 2026 года Росфинмониторинг сможет напрямую (минуя банки) запрашивать у НСПК сведения о переводах и платежах, проходящих через инфраструктуру карт «Мир», СБП и единый QR-код (универсальный платежный код). Отдельно закреплен запрет для НСПК на разглашение самого факта направления таких сведений в Росфинмониторинг. Объем информации, ее состав, сроки и процедуру передачи финразведка и НСПК установят в соглашении, определенном совместно с Центробанком.

Инициативу впервые озвучили в 2024 году (о ней неоднократно просили банки: информация об этом содержалась в вопросах Ассоциации банков России в адрес ведомства). Тогда представитель службы в беседе с РБК отметил, что значимую часть данных по операциям «Мир» и СБП Росфинмониторинг получает через запросы в кредитные организации, поскольку НСПК не встроена в контур взаимодействия. Цель изменений — снизить нагрузку на банки за счет сокращения «веерных» запросов и увеличить скорость получения запрашиваемых сведений.

Перечень террористов и экстремистов

Список террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это официальный перечень, куда вносятся организации и физлица, если у государства есть сведения об их связи с экстремизмом или терроризмом. Включение в перечень происходит по установленным законом основаниям — например, при наличии судебного решения или постановления следователя и иных процессуальных документов. Правила формирования реестра определены правительством.

У компаний и людей, которые попали в перечень, блокируются деньги на картах и счетах. Физические лица, включенные в реестр, для «обеспечения своей жизнедеятельности» и членов семьи, проживающих с ним и не имеющих своего дохода, могут:

Совершать операции с деньгами и имуществом в размере, который определяет правительство по согласованию с ЦБ. С 1 июня 2025 года он привязан к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Лимит равен сумме МРОТ на человека из перечня и каждого живущего с ним члена семьи без дохода.

Получать пенсии, пособия или другие соцвыплаты, а также платить налоги, штрафы и иные обязательные платежи.

Как проверить себя в списке Росфинмониторинга на сайте:

Откройте в меню раздел с перечнем.

Выберите опцию «Весь список».

Выберите «Национальную часть», а в ней «Организации» или «Физические лица».

Используйте поиск по странице браузера (Ctrl+F) по фамилии/названию или другим данным, которые есть в карточке.

Обязанности бизнеса и контроль операций

Перечень организаций, кто сдает отчетность в Росфинмониторинг, установлен законом. К ним относятся банки, нотариусы, ломбарды, агентства недвижимости и другие организации, проводящие операции с деньгами и имуществом.

Фото: Антон Беркасов для РБК

Росфинмониторинг устанавливает для таких юрлиц широкий перечень обязанностей, включая:

проведение оценки рисков отмывания денег в своей деятельности;

разработку и внедрение программ внутреннего контроля;

обучение сотрудников требованиям антиотмывочного законодательства;

идентификацию и верификацию клиентов перед началом работы с ними;

мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных платежей.

О каких операциях банк сообщает в Росфинмониторинг:

Операции с деньгами и имуществом при достижении определенных сумм. Для большинства операций нижний порог составляет 1 млн руб., для сделок с недвижимостью — 5 млн руб.

Операции с компаниями и людьми из реестра террористов и экстремистов. В таком случае под контроль попадает любая сделка.

Подозрительные операции. При этом всех клиентов в зависимости от совершаемых ими операций банк в рамках внутренней системы контроля относит к низкой, средней или высокой степени риска.

При какой сумме перевода банк сообщает данные в Росфинмониторинг?

Обязательному контролю подлежит большинство операций (например, с наличными) от 1 млн руб., а также сделки с недвижимостью от 5 млн руб. Однако банк может счесть подозрительным перевод и на 50 тыс. руб., если он выбивается из типичного поведения клиента или имеет признаки отмывания денег.

Что делать, если мои счета заблокировали по 115-ФЗ?

Сначала надо связаться с банком и уточнить причину блокировки счета, если сотрудник банка не сообщил ее сам. Собрать документы, которые подтверждают законность вашей деятельности и правомерность проведенной сделки. Передать этот комплект документов в банк по электронной почте или на бумаге.

Можно ли выйти из списка экстремистов Росфинмониторинга?

Да, исключение из перечня возможно. Основаниями для этого могут быть отмена вступившего в силу приговора, прекращение уголовного дела, а также судебное решение об исключении из реестра.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Как отличить звонок ведомства от мошенников?

Если вам звонят и представляются сотрудником Росфинмониторинга — это мошенники. Работники ведомства, как говорится на его сайте, никогда не звонят гражданам и не рассылают им электронные письма. Если вам поступил подозрительный звонок якобы от государственного органа, положите трубку, а затем сами перезвоните в это ведомство, используя номер, найденный на официальном сайте.