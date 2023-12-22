Основатель «Рольфа» назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу

После передачи акций «Рольфа» в управление Росимущества возникает вопрос о доверии инвесторов из Азии к России, заявил РБК основатель холдинга Сергей Петров

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Решение о передаче акций автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества — это «правовой беспредел и выстрел в ногу государству», заявил РБК основатель и владелец компании, экс-депутат Сергей Петров. Утром 22 декабря был опубликован указ президента России Владимира Путина о передаче под временное управление Росимущества акций компании «Рольф».

«Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел», — сказал Петров. «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — заявил он.

По словам владельца «Рольфа», он планирует проконсультироваться с юристами по поводу обращений в международные суды. Он также добавил, что не знает о текущей ситуации с расследованием уголовного дела против него: «Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют».

Путин подписал указ о передаче активов «Рольфа», одного из крупнейших автодилерских холдингов, под временное управление Росимущества утром 22 декабря. Речь идет о 660,7 млн обыкновенных акций «Рольфа» (принадлежат акционерному обществу Delance Limited), 15 198 обыкновенных акциях «Рольфа» (принадлежат «Рольф Моторс»). В документе также упоминаются 99% ООО «Рольф Моторс» (ими владеет акционерное общество «Рольф») и 1% в обществе «Рольф Моторс» (принадлежат Delance Limited).

Кроме того, под временное управление перешли 99% ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащих «Рольфу», и 1% в нем, который принадлежит Delance Limited. Аналогичное решение принято в отношении 100% «Рольф Теха», который принадлежит «Рольфу».

Кипрская Delance Ltd принадлежит семье Петрова. В 2019 году на него и ряд руководителей «Рольфа» завели уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр. Петров заочно арестован и объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро был приговорен по этому делу к восьми с половиной годам лишения свободы.