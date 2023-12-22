 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Уголовное дело «Рольфа» ,  
0 

Основатель «Рольфа» назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу

Основатель «Рольфа» Петров назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу
Сюжет
Уголовное дело «Рольфа»
После передачи акций «Рольфа» в управление Росимущества возникает вопрос о доверии инвесторов из Азии к России, заявил РБК основатель холдинга Сергей Петров
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Решение о передаче акций автодилера «Рольф» под временное управление Росимущества — это «правовой беспредел и выстрел в ногу государству», заявил РБК основатель и владелец компании, экс-депутат Сергей Петров. Утром 22 декабря был опубликован указ президента России Владимира Путина о передаче под временное управление Росимущества акций компании «Рольф».

«Государство стреляет в ногу себе в лице своих уже даже полуразвалившихся институтов. Очевидно, что это совершенно правовой беспредел», — сказал Петров. «Я не знаю, как инвесторы в Азии, которых мы сейчас ждем, будут вкладывать в Россию, как вообще будут наши инвесторы дальше инвестировать и думать долгосрочно», — заявил он.

По словам владельца «Рольфа», он планирует проконсультироваться с юристами по поводу обращений в международные суды. Он также добавил, что не знает о текущей ситуации с расследованием уголовного дела против него: «Меня не интересует. Я живу давно в Европе. Меня это мало касается, во что они играют».

Путин передал «Рольф» под временное управление Росимущества
Бизнес
Фото:РБК

Путин подписал указ о передаче активов «Рольфа», одного из крупнейших автодилерских холдингов, под временное управление Росимущества утром 22 декабря. Речь идет о 660,7 млн обыкновенных акций «Рольфа» (принадлежат акционерному обществу Delance Limited), 15 198 обыкновенных акциях «Рольфа» (принадлежат «Рольф Моторс»). В документе также упоминаются 99% ООО «Рольф Моторс» (ими владеет акционерное общество «Рольф») и 1% в обществе «Рольф Моторс» (принадлежат Delance Limited).

Кроме того, под временное управление перешли 99% ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», принадлежащих «Рольфу», и 1% в нем, который принадлежит Delance Limited. Аналогичное решение принято в отношении 100% «Рольф Теха», который принадлежит «Рольфу».

Кипрская Delance Ltd принадлежит семье Петрова. В 2019 году на него и ряд руководителей «Рольфа» завели уголовное дело по подозрению в незаконных валютных операциях и выводе 4 млрд руб. на Кипр. Петров заочно арестован и объявлен в международный розыск. В сентябре 2023 года бывший член совета директоров «Рольфа» Анатолий Кайро был приговорен по этому делу к восьми с половиной годам лишения свободы.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Авторы
Теги
Анастасия Львова, Яна Ломакина
«Рольф» Владимир Путин Росимущество Сергей Петров Инвестиции Автодилеры
Материалы по теме
Топ-менеджер «Рольфа» получил 8,5 лет по делу о выводе за рубеж ₽4 млрд
Общество
Топ-менеджер «Рольфа» заявил о «паузе» в сделке по продаже компании
Бизнес
Суд взыскал с автодилера «Рольф» более 19 млрд руб. по иску прокуратуры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 100,51 (+1,46) Инвестиции, 21 дек, 17:37 Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 91,71 (+1,3) Инвестиции, 21 дек, 17:37
Сбербанк подорожал на словах Грефа о прибыли, дивидендах и приватизации Инвестиции, 11:38
Греф допустил приватизацию 25% Сбера Финансы, 11:35
Два проекта «Сбера» стали победителями премии «Компания будущего 2023» РБК+, 11:30
В Чехии объявили траур в память о жертвах стрельбы в университете Праги Общество, 11:26
Недвижимость в Сочи: перегретый рынок или прибыльный инструмент Pro, 11:23
Прервавшего безголевую серию Овечкина включили в число звезд дня НХЛ Спорт, 11:15
В Бельгии рождественская елка упала и убила человека. Видео Общество, 11:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
МИД назвал возможные причины для разрыва дипотношений с США Политика, 11:06
Лидера нападавшей на прохожих банды этапировали в Петербург Общество, 11:00
Основатель «Рольфа» назвал выстрелом в ногу передачу активов Росимуществу Бизнес, 10:59
Собственные торговые марки: спасут ли они от санкций и инфляции Pro, 10:57
Новое правительство Аргентины одобрило расчеты в биткоинах по договорам Крипто, 10:55
S7 и «Уральские авиалинии» урегулировали спор с лизингодателями самолетов Бизнес, 10:54
МЭТС — о том, как кредиторам получить долг в полном объеме РБК+, 10:48