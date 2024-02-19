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Какие частные компании прокуратура требует передать государству

Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод станков в Иваново
Какие частные активы и по каким причинам прокуроры требуют изъять в пользу государства — в материале РБК

Иск Генпрокуратуры о национализации автодилера «Рольф»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

15 января Московский суд Санкт-Петербурга принял к производству иск генпрокуратуры об обращении в доход государства акций группы «Рольф» в качестве «имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции».

Президент Владимир Путин передал «Рольф» под временное управление Росимущества в декабре 2023 года. В Кремле это связывали с экономической целесообразностью и международной экономической конъюнктурой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «Рольф» — российская компания, но там «различные схемы владения, которые требовали вмешательства». Компанию возглавил бывший топ-менеджера «Авилона» Алексей Гуляев.

Основатель «Рольфа» Сергей Петров назвал решение о передаче компании под государственное управление «правовым беспределом». Против бизнесмена в России возбуждено уголовное дело: по версии следствия, он перечислил 4 млрд руб., которые были получены от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской Panabel Ltd. Петров вину не признает, а также считает, что дело, возможно, связано с его политической позицией или рейдерским захватом. Петров рассказывал о поступавших предложенияж продать компанию «за полцены».

Иски Генпрокуратуры о возвращении собственности

Ивановский завод тяжелого станкостроения

19 февраля стало известно, что Генпрокуратура потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Ведомство посчитало проведенную в 1990-х годах приватизацию незаконной.

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Об истребовании в пользу России акций завода в Арбитражный суд обратился замгенпрокурора России Игорь Ткачев, ответчиками стали АО ИЗТС, «Техинвест», «Инвестпроект», а также физлица—владельцы ценных бумаг.

Решение о передаче акций оборонного завода приняли не уполномоченные на это лица и организации, обязательного в таких случаях разрешения правительства страны получено не было, уверены в ведомстве. 

Ивановский завод тяжелого станкостроения был основан в 1953 году и стал одним из крупнейших станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков. Он находился в списке системообразующих предприятий России. В 2008 году на территории завода произошел мощный пожар. Спустя 11 лет случилось еще одно возгорание, выгорел один из цехов ИЗТС. В 2022 году выручка предприятия составила 1,67 млн руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб.

Заводы группы ЧМЭК

7 февраля 2024 года Арбитражный суд Свердловской области согласился с требованием Генеральной прокуратуры арестовать акции АО «Серовский завод ферросплавов», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» и АО «Кузнецкие ферросплавы», которые принадлежат АО «Компания Эталон» (материнская компания промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината, ЧЭМК). Прокуратура требует изъять эти заводы из «чужого незаконного владения» и передать государству.

В ЧЭМК заявляли, что готовы взаимодействовать с представителями Генеральной прокуратуры России в правовом поле.

Иск к Мельниченко из-за «Сибэко»

Вид на Новосибирскую ТЭЦ-2
(Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

17 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск против предпринимателя Андрея Мельниченко, который вместе с семьей находится на первом месте среди всех российских бизнесменов, по оценке Forbes. Иск касается компании «Сибэко» (крупнейшего предприятия Сибири, которое занимается реализацией тепловой и электрической энергии). Знакомый с содержанием претензий к Мельниченко источник сообщил РБК, что иск Генпрокуратуры касается энергетических активов, которые, по утверждению прокуратуры, были куплены у структур экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова. В надзорном ведомстве посчитали, что было нарушено законодательство о противодействии коррупции: в сделке по приобретению ценных бумаг были признаки «извлечения преимущества из недобросовестного поведения».

Мельниченко по состоянию на конец 2021 года вместе с семьей косвенно принадлежало 92,2% акций Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК). Однако он перестал быть бенефициаром СУЭК и «Еврохима» 8 марта 2022 года — за день до того, как Евросоюз ввел против него санкции, рассказывал близкий к «Еврохиму» источник РБК. Мельниченко был бенефициаром траста, который контролирует обе компании, пояснил собеседник РБК. По его словам, еще до введения санкций, 8 марта, бизнесмен отказался от этой роли, бенефициаром автоматически стала его супруга.

Иск по одному из крупнейших производителей формалина

Предприятие «Метафракс» в городе Губахе Пермского края
(Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

8 сентября 2023-го Арбитражный суд Пермского края по иску Генеральной прокуратуры признал незаконными итоги приватизации одного из крупнейших производителей формалина и метанола — компании «Метафракс Кемикалс». Было решено, что государство в 1992 году было незаконно выведено из числа ее владельцев (до приватизации это был Губахинский химический завод), а переход в частные руки был и вовсе запрещен, поскольку предприятие производит опасную продукцию.

В 1993 году акции предприятия были переданы в доверительное управление бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, а затем он получил контроль над 35,2% ценных бумаг через свои структуры «Нефтехимик» и «Инвестиционная компания «Финансовый дом».

Впоследствии в результате других сделок контрольный пакет акций предприятия (более чем 96%) получила американская Sorcy Investments Trust.

7 августа Генеральная прокуратура потребовала изъять у «Метахолдинга» и двух других структур акции «Метафракс Кемикалс».

В УК «Метафракс Кемикалс» на иск Генпрокуратуры ответили, что располагают документами, подтверждающими законность процедуры приватизации. Представитель бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в ответ на претензии прокуратуры к сделке заявил, что в начале 1990-х годов связанные с Дмитрием Рыболовлевым структуры участвовали в приватизации предприятий в Пермской области на основании законных решений органов власти. «Одно из таких предприятий — ОАО «Метафракс», пакет акций которого спустя несколько лет был продан Дмитрием Рыболовлевым сторонним структурам. Уже более 25 лет ни сам Дмитрий Рыболовлев, ни его компании не имеют никакого отношения к владению или управлению ОАО «Метафракс», — отметил он.

Приватизация цементных заводов немецкого миллиардера

8 августа 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры по иску Генеральной прокуратуры об истребовании в пользу государства акций ООО «ХайдельбергЦемент Рус», АО «Сырьевая компания», «Сланцевый цементный завод «Цесла», ОАО «Гурово-Бетон». Надзорное ведомство объяснило это тем, что материнская компания — группой HeidelbergCement немецкого миллиардера Людвига Меркле (430-й в списке самых богатых людей мира по версии Forbes с состоянием $6,2 млрд) — зарегистрирована на территории недружественного государства (холдинг зарегистрирован в голландском городе Хертогенбос) «и может совершить действия, направленные на вывод имущественного комплекса подконтрольных предприятий, их реализацию третьим лицам, что приведет к остановке технологических циклов, сокращению производственных мощностей, созданию искусственного дефицита производимой продукции на рынке.

13 сентября Генпрокуратура отозвала свой иск, а Арбитражный суд дело закрыл. Представители Генпрокуратуры объяснили свое решение «дополнительными обстоятельствами».

Акции производителя туалетной бумаги

15 мая 2023 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Генеральной прокуратуры признал недействительными сделки по приобретению акций ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (крупный производитель туалетной бумаги и бумажных салфеток) связанной с бизнесменом Дмитрием Зайцевым компанией Nerya и постановил взыскать ценные бумаги в доход Российской Федерации. Указывалось, что сам комбинат имеет стратегическое значение. Попытка опротестовать это решение в апелляционном суде стороной Зайцева завершилась неудачей.

Агрохолдинг чиновника полпредства

Фото: Андрей Любимов / РБК

8 августа 2023-го стало известно, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства активы Андрея Коровайко, основателя и бенефициара одного из крупнейших в России агрохолдингов «Покровский». Надзорное ведомство считает, что государству должны отойти ГК «Покровский» и предприятия, входящие в группу компаний, всего около 90 организаций, в том числе винзавод, мясокомбинаты и т.д., а также принадлежащие ей земельные участки общей площадью 240 тыс. га и стоимостью 67,8 млрд руб. Генпрокуратура считает, что, будучи сотрудником аппарата полпреда президента в Южном федеральном округе Виктора Казанцева, Коровайко использовал служебное положение «для завладения земельным фондом сельскохозяйственного и аграрного назначения» Ростовской области и Краснодарского края. В 2021 году в отношении Коровайко было возбуждено дело о вымогательстве, он уехал из России и находится в розыске, но, по данным прокуратуры, продолжает контролировать холдинг.

Дело о заводе оптики для «Арматы»

Продукция Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ)
(Фото: Минпромторг России)

5 августа 2023-го Генпрокуратура подала иск к компаниям «СибМир» и «ИсНов» (входят в холдинг РАТМ Эдуарда Тарана) об истребовании государственного имущества из чужого незаконного владения. Этим компаниям принадлежит 48,19% акций Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ), который занимается производством оптико-механических и оптико-электронных приборов дневного и ночного видения для систем управления огнем бронетанковой военной техники, в том числе для танков «Армата». Причины подачи иска пока не раскрываются.

Батлер и Пермский порт

Вид на Пермский порт
(Фото: Shutterstock )

24 июля 2023-го Арбитражный суд Пермского края арестовал имущество ООО «Порт Пермь», которое Генеральная прокуратура попросила вернуть государству. Приватизированы они были в 2009–2013 годах. Например, в одном из зданий впоследствии находился ресторан, который сначала принадлежал чешской компании, потом компании гражданина Великобритании Чарльза Батлера, который и стал одним из ответчиков по иску Генпрокуратуры. «Коммерсантъ» отмечает, что российские суды называли его фактическим владельцем порта.

Порт в Калининграде

Вид на Калининградский морской торговый порт
(Фото: Виталий Невар / ТАСС)

12 июля 2023-го Центральный районный суд Калининграда удовлетворил иск Генпрокуратуры к депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Колеснику и его родственникам, поданный из-за незаконного, по утверждению силовиков, приобретения акций АО «Калининградский морской торговый порт». Генпрокуратура установила, что Колесник, а также его супруга Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко незаконно приобрели, скрытно владели акциями порта, а также вели нелегальную коммерческую деятельность по управлению портом, что привело к неправомерному обогащению. Колесник в 2001–2002 годах приобрел 28,5% акций порта — сначала он оформил их на юрлиц, затем перепродал самому себе и стал директором АО. В 2011 году он получил депутатский мандат и должен был отказаться от осуществления предпринимательской деятельности.

Однако вместо этого акции он передал доверенным лицам, а в совет директоров ввел родственников. В результате, как утверждает Генпрокуратура, Колесник извлекал прибыль в той отрасли, в которой принимал законодательные решения как депутат. Колесник с решением суда не согласился и пообещал его обжаловать.

В конце марта Калининградский областной арбитражный суд по иску Генпрокуратуры наложил арест на 46,5% акций Калининградского морского торгового порта, находившихся в собственности шотландской компании Orneto Partners LP и Дмитрия Пурима. По мнению прокуроров, «Орнето партнерз ЛП» и компания Пурима завладели акциями морского порта и осуществляли контроль над портом в нарушение российского законодательства. Сделка была не согласована с правительством, в мае Генпрокуратура отмечала нарушение федерального закона от 2008 года «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», учитывая наличие британского акционера.

Бывший сенатор и ТГК-2

Машинный зал Ярославской ТЭЦ-1
(Фото: ПАО «ТГК-2»)

28 июня 2023-го Генпрокуратура подала иск в Ленинский районный суд Ярославля с требованием обратить в пользу государства акции ПАО «ТГК-2» (14 июля он был удовлетворен). Ответчиками являлись бывший сенатор от Чувашии Леонид Лебедев, который был мажоритарным акционером в ТГК-2, а также ряд компаний, в том числе Raltaka Enterprises Ltd., Litim Trading Limited и ООО «Корес инвест». Прокуратура указывала, что «Корес инвест» контролировался Лебедевым, который получил незаконный доход, на который купил акции ТГК-2. Представитель «Корес инвеста» заявил, что акции были приобретены компанией за счет привлеченного в Сбербанке кредита на 16 млрд руб.

Вице-премьер Коми и энергосбытовая компания

Фото: Антон Буценко / ТАСС

3 мая 2023-го Савеловский районный суд Москвы по требованию Генеральной прокуратуры изъял в пользу государства около 38% акций «Коми энергосбытовой компании», входящей в крупнейший российский частный энергохолдинг «Т Плюс». Надзорное ведомство указывало, что принадлежавшие бывшему вице-премьеру Коми Константину Ромаданову ценные бумаги были получены им в виде взятки и в дальнейшем оформлены на кипрскую компанию. Защита настаивала на том, что конфискация активов должна была происходить в рамках уголовного дела. Ромаданов в 2018 году был приговорен к семи годам колонии.

Заводы бывшего депутата

Фото: ОАО «Уралбиофарм»

14 августа 2023-го Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил поданный 28 июля Генпрокуратурой иск к Малику Гайсину о взыскании в казну акций ОАО «Уралбиофарм» и банка «Вятич». Надзорное ведомство указывало, что ценные бумаги предприятия бизнесмен скупал в конце 1990-х, будучи депутатом Госдумы второго созыва, а потому нарушил антикоррупционное законодательство. Для сокрытия сведений акции были переданы номинальному держателю — принадлежавшему Гайсину банку «Вятич». В марте суд взыскал в пользу государства имущество оборонного завода электрических соединителей «Исеть», который также принадлежал структурам экс-депутата. Защита Гайсина утверждала, что суд нарушил некоторые действующие нормы, в том числе позицию Конституционного суда.

Приватизация производителя анилина

Фото: АО «Волжский Оргсинтез»

27 июля 2023-го Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Волгоградской области к бизнесмену Александру Соболевскому об истребовании в пользу государства имущества в виде 100% акций АО «Волжский оргсинтез» (производит анилин — основу для производства взрывчатых веществ). Надзорное ведомство указывало, что приватизацию Волжского метионинового завода (на его базе было позже создано АО) в 1993–1996 годах Фонд государственного имущества Волгоградской области провел незаконно, а ценные бумаги были переданы в том числе резидентам иностранных государств. Это, по утверждению Генпрокуратуры, привело к нарушению экономического суверенитета России. Защита Соболевского заявила, что Генпрокуратура ввела суд в заблуждение, указав на наличие у бизнесмена гражданства Германии и незаконные выплаты дивидендов за рубеж. Адвокат признал, что у Соболевского есть второе гражданство Кипра, что не противоречит законодательству, сообщал «Интерфакс». Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры в конце августа и передал государству 100% акций компании.

Производитель борной кислоты

Фото: Кирилл Скоробогатько / Shutterstock

2 августа 2023 года Генеральная прокуратура подала иск к компании «Фининвест» в Арбитражный суд Приморского края касательно возвращения в госсобственность Дальнегорского ГОК — единственного в России производителя борной кислоты. «РИА Новости» сообщало со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что был выявлен контроль над предприятием со стороны кипрской компании, принадлежащей офшору с Виргинских островов. По данным RTVI, «Фининвест» подконтролен объявленному в России в розыск бизнесмену Борису Минцу.

Верфь бизнес-омбудсмена

Фото: cctl.ru

20 марта 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области конфисковал АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ), которое принадлежало петербургскому бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Прокуратура указывала, что в феврале 1994 года Абросимов учредил КЦТЛ совместно с 19 сотрудниками транспортного цеха «Северной верфи», который он на тот момент возглавлял. В дальнейшем он в течение года одновременно являлся коммерческим директором верфи и генеральным директором КЦТЛ. Позже он, считает прокуратура, незаконно вывел на компанию активы «Северной верфи» при создании холдинговой группы. В иске надзорное ведомство требовало признать недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы».

Внешнее управление в иностранных компаниях

Энергетические корпорации Fortum и Uniper

Ветропарк «Фортум» в Ульяновской области
(Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Владимир Путин 25 апреля 2023 года подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия США и примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом. В перечне такого имущества в документе изначально были указаны два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно). Их временным управляющим было назначено Росимущество. Генеральным директором «Фортума» стал главный энергетик компании «Башнефть Добыча» Вячеслав Кожевников, а врио главы «Юнипро» — Василий Никонов, который с 2012 года руководил департаментом энергетики в «Роснефти».

В Fortum после этого заявили, что российский сегмент будет деконсолидирован, а российские активы будут полностью списаны в финансовых отчетах за второй квартал 2023 года. В Uniper сообщили, что изучат правовые аспекты решения.

Danone и министр сельского хозяйства Чечни

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

16 июля 2023-го Путин подписал указ о передаче доли французской Danone в российской «дочке» во временное управление Росимущества. Согласно документу, переданы оказались 83 млрд обыкновенных акций «Данон Россия», которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe, и 85 тыс. обыкновенных акций «Данон России», принадлежащих «Данон Трейд». Гендиректором «дочки» Danone стал племянник Рамзана Кадырова, глава Минсельхоза Чечни Якуб Закриев. В Danone на это заявили, что будут «принимать все необходимые меры для защиты своих прав как акционера «Данон Россия» и непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон, в частности сотрудников».

«Балтика» и возвращение Боллоева

Один из цехов завода пивоваренной компании «Балтика»
(Фото: Сергей Коньков / ТАСС)

В этот же день во временное управление Росимущества были переданы 98,56% доли в пивоваренной компании «Балтика», принадлежащей Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащих «Хоппи Юнион», и 0,09%, принадлежащих Carlsberg Deutschland GmbH. Главой компании назначили Таймураза Боллоева, который руководил «Балтикой» с ее основания в 1991 году до 2004 года. В Carlsberg это решение назвали «шокирующим» и выразили надежду на то, что все же смогут продать «Балтику».

Акции норвежской компании в сети типографий

18 сентября 2023-го Владимир Путин своим указом передал доли норвежской Amedia Eastern Europe AS в нескольких типографиях сети «Прайм принт» в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске и Челябинске.

Согласно сайту типографий, норвежская «Амедиа Истерн Юэроп» была единственным акционером «Прайм Принт» в Москве, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Челябинске, а также мажоритарным акционером одноименных компаний в Новосибирске и Воронеже.

В апреле прошлого года норвежская Amedia сообщила о передаче своего бизнеса в управление главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову (признан Минюстом иноагентом). В сообщении корпорации говорилось, что из-за действий России на Украине Amedia не может продолжать развивать полиграфический бизнес в стране.

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