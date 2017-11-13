Богатый выбор

Во что вкладывают средства клиенты private banking

Объем средств состоятельных физических лиц под управлением российских банков в 2017 году превысит 7 трлн руб. Какие финансовые инструменты выбирают клиенты private banking и как изменились их предпочтения в последнее время?

Фото: Тим Яржомбек для РБК

Рынок private banking — банковских и инвестиционных услуг для состоятельных физических лиц — в России в последние годы растет в среднем на 15% в год без учета валютной переоценки, подсчитали эксперты Frank RG. По оценкам аналитиков, по итогам 2017 года объем средств состоятельных клиентов под управлением банков в российской юрисдикции составит 7,2 трлн руб.

Клиенты, получающие обслуживание private banking у крупнейших игроков рынка (критерии отнесения к этой категории у банков различны, порог входа варьируется от 1 млн до 100 млн руб.), по подсчетам специалистов, формируют в среднем 20–25% всех привлеченных банками пассивов. При этом данный сегмент клиентов в последние годы меняет свои предпочтения — доля инвестиционных продуктов в портфеле состоятельных клиентов постепенно растет.

Ведущие игроки подтвердили РБК эту тенденцию, а также отметили изменение отношения клиентов private banking к вложениям в рублях, инвестициям в недвижимость и возможностям, которые предоставляют западные рынки.

Почему инвестиции все интереснее

По данным Frank RG, доля инвестиций (вложения в инструменты, отличные от депозитов) в общем портфеле private banking по итогам 2016 года выросла с 10,5 до 13,6% и продолжает расти в текущем году. Эксперты связывают это с несколькими причинами.

По словам инвестиционного директора B&N Exclusive Бинбанка Романа Серпенинова, к поиску альтернативных вложений денежных средств многих клиентов подталкивают низкие ставки по депозитам. «По валютным вкладам ставки у большинства банков приблизились к нулю. Что касается рублевых депозитов, по ним доходность падает вслед за ключевой ставкой. Недавно Банк России в очередной раз ее снизил (до 8,25% годовых)», — согласна руководитель департамента по работе с состоятельными семьями банка «Уралсиб» Ольга Дегтярева. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в ведущих банках снизилась за год более чем на 1,5 процентного пункта.

Другой причиной может являться снижение доверия к российским банкам вследствие громких отзывов лицензий и санаций (банк «Югра», Бинбанк, «ФК Открытие»), полагает глава дирекции разработки инвестиционных продуктов Locko Private Banking (подразделение Локо-банка) Георгий Майоров. «Инвестиционные продукты, предлагаемые в private banking, позволяют не только поднять доходность портфеля, но и снять риски банка», — отмечает он. Даже в случае наступления самого пессимистичного сценария относительно самого банка (отзыва лицензии) клиент сможет ​перевести ценные бумаги на счет другой организации без потерь, поясняют специалисты Frank RG.

Заместитель председателя правления Росбанка, руководитель L’Hermitage (подразделение private banking Росбанка) Улан Илишкин отмечает, что причинами смены предпочтений является и существенное расширение российскими банками и финансовыми компаниями перечня инвестиционных решений, а также повышение уровня знаний самих клиентов.

По словам Романа Серпенинова, за последний год-два доля вкладов в private banking снизилась с условных 80–90% от общего объема размещаемых средств до 50–70% у клиентов, имевших до этого определенный опыт инвестирования. Руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова сообщила, что на банковские вклады приходится 70% портфеля, но «явно прослеживается сдвиг в сторону инвестиций», доля которых выросла за год примерно на четверть и продолжает увеличиваться.

«С каждым годом интерес клиентов к инвестиционным продуктам растет, и мы прогнозируем продолжение этой тенденции», — говорит руководитель департамента по работе с состоятельными клиентами ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По словам экспертов, у клиентов private banking наибольшим интересом пользуются инструменты с фиксированной доходностью (рублевые облигации и евробонды) и структурные продукты с защитой капитала, которые позволяют в худшем случае вернуть 100% внесенных средств, а при благоприятном развитии событий на рынке — получить повышенную доходность. Но среди состоятельных клиентов есть и те, кто готов вкладываться в более рискованные решения — акции, производные инструменты, высокодоходные рискованные облигации.

Зарубежные рынки — дополнительные возможности

Среди новых тенденций в поведении клиентов private banking в последние годы специалисты отмечают рост интереса к инвестициям за рубеж.

По словам Ольги Дегтяревой, сейчас доля активов с зарубежным риском в инвестиционных портфелях клиентов «Уралсиб | Private Bank» превышает 30%, в то время как несколько лет назад у клиентов таких активов практически не было. Это связано как с изменением отношения состоятельных клиентов к зарубежным инвестициям, так и с появлением необходимой инфраструктуры. «Раньше торговать на западных площадках, использовать зарубежные активы и инструменты (ETF, хеджевые фонды и т.д.) было сложно и затратно. Сейчас ситуация кардинально изменилась», — говорит она.

Глава UniCredit Private Banking в России Игорь Рябов добавляет, что возможности зарубежных рынков позволяют повторить (реплицировать) свои стратегии вложений, уже реализованные внутри страны, на новых площадках, где выбор инструментов шире.

Роман Серпенинов также подтверждает, что иностранные рынки, на которых гораздо шире набор возможных инвестиционных идей, вызывают все больше интереса. «Например, если несколько лет назад в части портфеля бумаг с фиксированным доходом в иностранной валюте в основном были евробонды российских компаний, то сейчас уже не удивляет наличие иностранных эмитентов, люди готовы их рассматривать», — отмечает он.

Валюта или рубли

Хотя доля наиболее консервативного инструмента (депозитов) в портфелях состоятельных клиентов снижается, структурные изменения наблюдаются и там: несколько выросло доверие к рублю. При этом валюта по-прежнему составляет наибольшую часть вкладов.

По словам Улана Илишкина, по портфелю вкладов VIP-клиентов «L’Hermitage Росбанк» доля средств в рублях увеличилась за год с 40 до 52%, доля вложений в долларах существенно не изменилась и составляет около 40%, доля вложений в евро снизилась почти в два раза и составляет примерно 8% портфеля. «Стабилизация курса рубля (за два года рубль укрепился к доллару на 7%. — РБК) и высокая реальная процентная ставка по качественным активам в российской валюте постепенно сказываются на предпочтениях клиентов», — говорит он.

«В последние пару лет на фоне стабилизации курса рубля доверие к национальной валюте выросло. По мере истечения сроков валютных депозитов, открытых в 2013–2015 годах, при условии стабилизации курса рубля и низкой инфляции мы можем увидеть активизацию вложений в рублевые инструменты», — говорит начальник департамента по работе с клиентами частно-банковского бизнеса Газпромбанка Сергей Потапейко. Сейчас портфель активов клиентов private banking в Газпромбанке более чем на 70% состоит из твердых валют (в первую очередь долларов), констатирует он.

Ольга Дегтярева также отмечает, что рублю как валюте инвестирования и сохранения капитала в последнее время стали больше доверять. С другой стороны, среди первого поколения владельцев состояний, которые прошли через несколько кризисов, предпочтения не изменились — они делают ставку на доллар.

В первом полугодии 2017 года стабильный курс подогрел интерес к рублю, но кратковременный всплеск интереса пока сложно назвать переломом тренда: состоятельные инвесторы по-прежнему отдают предпочтение иностранным валютам, говорит Евгения Тюрикова. По ее словам, традиционно сегмент private banking отличается высокой долей валютных вложений — около 70%.

Российская недвижимость менее привлекательна

Еще одна смена тенденции, произошедшая в последние годы в сегменте private banking, — снижение спроса на инвестиции в российскую недвижимость. Причем интерес к инвестициям в зарубежную недвижимость сохраняется.

«Доход, приносимый инвестициями в российскую недвижимость, с учетом имеющихся издержек все меньше удовлетворяет ожиданиям инвесторов. Так что можно сказать, что интерес к новым вложениям снизился», — говорит Роман Серпенинов. Арендные ставки падают, а дисконт на вторичном рынке может достигать десятков процентов, если речь идет об элитной недвижимости, отмечают специалисты. «Ликвидность очень слабая, рынок полностью переходит на модель, где правила диктует редкий покупатель и дисконты при продаже достигают крайне существенных размеров», — говорит Георгий Майоров.

В то же время, по словам Майорова, вложения в зарубежную недвижимость пользуются более высоким спросом. Число обращений по инвестированию в зарубежную недвижимость стабильно, порядка 10% от общего числа запросов, констатирует Дмитрий Брейтенбихер. «Интерес к проектам за рубежом имеется, в том числе в рамках географической диверсификации активов. У многих клиентов вложения в недвижимость России уже есть, причем некоторые рассматривают возможность полного выхода из таковых», — подтверждает Игорь Рябов.

Евгения Тюрикова отмечает также устойчивый спрос в отношении зарубежных инвестиций в коммерческую недвижимость. Тут речь идет не о приобретении объектов недвижимости в личное пользование — предлагаются вложения в фонды прямых инвестиций, ориентированные на европейскую коммерческую недвижимость. Люди все больше начинают доверять коллективному инвестированию в этот сектор, рассматривая фонды на недвижимость в качестве альтернатив, добавил Серпенинов.

Другие инструменты​

Кроме традиционных способов инвестирования некоторые клиенты private banking рассматривают и другие. «Разговорами только о ценных бумагах дело не ограничивается: и венчуры, и криптовалюты, и даже инвестиции в компании, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта, являются частыми темами», — говорит Игорь Рябов. «В целом клиенты стали более открыты к инновационным проектам и private equity, их все больше и больше интересуют венчурные фонды и альтернативные инвестиции в целом», — согласна Евгения Тюрикова. В то же время Сергей Потапейко из Газпромбанка отмечает, что, несмотря на имеющиеся у банка возможности предлагать клиентам продукты инвестирования в криптовалюты, до настоящего времени интерес состоятельных клиентов к ним носит эпизодический характер.

Но в целом клиенты private banking консервативны. «Основная тенденция банальна и неизменна: состоятельный клиент прежде всего думает о безопасности своих активов, а уже вслед за этим выбирает из тех вариантов инвестиций, что доступны в линейке основных игроков», — отмечает Георгий Майоров. «Основной целью является сохранение средств, а не поиск повышенной доходности. Так что и ожидания от наполнения портфеля коррелируют с этим правилом», — подчеркивает Роман Серпенинов.