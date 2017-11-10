России противопоставили еще $700 млрд

США примут рекордный военный бюджет

В США подготовили к принятию рекордный военный бюджет на 2018 год: будет закуплена новая техника, оказаны помощь Украине и противодействие России. Увеличение бюджета США не приведет к гонке вооружений в мире, говорят эксперты

Фото: Mike Blake / Reuters

Щедрые конгрессмены

8 ноября комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США согласовали законопроект о бюджете Минобороны страны на 2018 финансовый год, который начался 1 октября. В законопроекте определены суммы, которые должны быть выделены на базовый бюджет Пентагона и дополнительные программы.

Общие военные расходы на год составят почти $700 млрд. Базовый бюджет Пентагона — $626,4 млрд, еще $65,8 млрд пойдет на поддержание военных операций США за рубежом, еще $5,9 млрд будет выделено на дополнительные меры по развитию противоракетной обороны.

Согласованный бюджет даже больше, чем запрашивал президент США Дональд Трамп. Он предлагал установить базовый бюджет Пентагона на уровне $603 млрд. В предыдущем финансовом году бюджет Пентагона составил $619 млрд.

«Мы чрезвычайно гордимся этим законопроектом, который усилит наших военных, обеспечит им повышение зарплат, усилит противоракетную оборону», — говорится в совместном заявлении председателей профильных комитетов по вооруженным силам Джона Маккейна (возглавляет сенатский комитет) и Мака Торнберри (возглавляет комитет палаты представителей).

Теперь, после того как комитеты обеих палат согласовали общий текст законопроекта, он поступит на рассмотрение палат, а потом, в случае одобрения, на подпись президенту Трампу. Однако военное издание Stars & Stripes напоминает, что в 2011 году конгресс установил потолок бюджетных расходов и для военного бюджета он составляет $549 млрд. Для того чтобы обеспечить фактическое выделение бюджетных средств в большем размере, потребуется голосование по повышению потолка расходов, против чего могут высказаться представители оппозиционной Демократической партии.

Республиканцы, в том числе Джон Маккейн, активно критиковали предыдущего президента США Барака Обаму за сокращение военных расходов. Увеличить их они надеются с президентом-республиканцем Трампом.

Больше военных и техники

Общая численность американской армии, согласно законопроекту, увеличится на 9500 человек: на 7500 в сухопутных войсках, на 1 тыс. морских пехотинцев, 500 человек должны быть набраны в резерв и 500 — в нацгвардию. По данным справочника The Military Balance, подготовленного Международным институтом стратегических исследований (IISS), в 2016 году общая численность вооруженных сил США составляла 1,347 млн человек (в том числе 475 тыс. человек в сухопутных войсках, 184 тыс. — в морской пехоте). Денежное довольствие всем военнослужащим в новом финансовом году должно увеличиться на 2,4%, на это предполагается отвести $141,8 млрд (в сумму включено не только повышение зарплат, но и другие выплаты, включая посмертные).

Законопроект предусматривает реформу менеджмента Минобороны и сокращение бюрократического штата — так, заместителей министра вместо 14 станет 13. С 1 февраля 2018 года в Пентагоне заработает офис главного управляющего, основная задача которого — навести порядок в системе работы с частными подрядчиками и поставщиками, а также улучшить связь между всеми отделениями Пентагона и обмен информацией.

Предусмотрена и закупка новой техники.

Закупки Пентагона В 2018 финансовом году Пентагону должны быть выделены $10,1 млрд на покупку 90 многофункциональных истребителей-бомбардировщиков. Среди прочих должны быть закуплены: 56 истребителей-бомбардировщиков F-35A производства Lockheed Martin (на $5,8 млрд), 24 истребителя F-35B (на $2,9 млрд) и десять истребителей F-35 °C (за $1,4 млрд). За $2,9 млрд должны быть закуплены 17 самолетов-заправщиков КС-46А (производит Boeing), за $980 млн — 11 военно-транспортных самолетов MC-130J (производит Lockheed Martin). Вертолетный парк должны пополнить 71 вертолет Apache (модель АН-64Е), 92 вертолета Blackhawks (модель UH-60) и другие. На наземные вооружения будет потрачено $2,2 млрд, в том числе на закупку танков Abrams M1 (количество не уточняется). По данным Military Balance, на вооружении США 775 танков M1A1 Abrams. На усиление американского военного флота предусмотрено выделение $26,2 млрд, которые пойдут на строительство 14 кораблей.

Представленные данные по закупкам показывают, что США проводят достаточно серьезную программу по оснащению вооруженных сил, прежде всего она нацелена на оснащение ВВС и ВМС — это остается в приоритете, говорит главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Серьезные средства выделены на перспективные исследования, меньшее внимание уделяется сухопутным войскам — таким образом, США продолжают делать упор на решение экспедиционных военных задач за пределами страны, продолжает эксперт.

Россия — постоянная угроза

Отдельная глава законопроекта посвящена сдерживанию «российской агрессии», на эту цель будет выделено почти $5 млрд. Агрессивные действия России продолжаются, говорится в обзоре законопроекта на сайте комитета по вооруженным делам сената США. К таким действиям конгрессмены отнесли «вторжение в Грузию в 2008 году и на Украину в 2014 году», сохраняется со стороны Москвы и угроза НАТО. Вызовом является усиление военного присутствия России в Арктике и Средиземном море, нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), говорится в обзоре.

Почти $4,6 млрд будут израсходованы на реализацию «Инициативы по сдерживанию в Европе», цель которой — «укрепить уверенность союзников по НАТО и усилить военный потенциал США в Европе». Из этой суммы $100 млн могут быть потрачены на повышение обороноспособности прибалтийских государств. В предыдущем финансовом году на реализацию инициативы было выделено $3,4 млрд, которые пошли на размещение дополнительного числа американских военных в Европе. Дополнительные средства необходимы для передислокации военных самолетов и ремонта авиационной инфраструктуры, сообщало американское командование в Европе.

Еще $58 млн будет выделено на «разработку программы создания ракеты средней дальности наземного базирования». Ракета, как говорится в документе, будет разработана в ответ на нарушение Россией договора РСМД. Однако, уточнено в документе, параметры новой ракеты не должны нарушать обязательства США по РСМД (РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5500 км). До начала согласования сенаторы хотели выделить на эту же цель $65 млн.

Сократился и объем средств, который из бюджета Пентагона будет выделен Украине: сенат предлагал выделить $500 млн, в том числе на поставки летального оружия. Однако в ходе согласования сумма уменьшилась до $350 млн, при этом половина этой суммы может быть разблокирована только после того, как министр обороны Джеймс Мэттис засвидетельствует перед конгрессом значительные успехи Украины в реформах и борьбе с коррупцией. В предыдущем году Украине была выделена такая же сумма. Помощь Украине выделяется не впервые, она пойдет на поддержание уже существующих программ, в том числе на продолжение военных учений, говорит Мураховский.

Законопроект также обязывает Мэттиса разработать и внедрить стратегию противостояния российской угрозе. Документ продлевает запрет на совместные военные программы США и России и запрещает Минобороны закупать платформы российского производителя антивирусного программного обеспечения Kaspersky Lab.

Законопроект также поддерживает модернизацию ядерной триады США, чтобы вооруженные силы могли «противостоять российским ядерным провокациям». Ранее бюджетное управление конгресса сообщало, что за 30 лет будет выделено $1,2 трлн.

Борьба с терроризмом $1,8 млрд конгрессмены договорились выделить на борьбу с ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация) в Ираке и Сирии. $4,9 млрд предусмотрены на помощь Афганистану и его армии, из которых $25 млн пойдет на обучение и интеграцию женщин в армию.​

Гонки не будет

Россия и США обмениваются обвинениями в нарушении РСМД не первый год. Вашингтон обвиняет Россию в испытании запрещенных договором ракет, таких как РС-12М «Тополь» и «Ярс-М», дальность которых составляет от 2–6 тыс. до 11 тыс. км соответственно. Москва указывает на то, что США используют в своих системах ПРО в Восточной Европе пусковые установки МК-41, которые, по договору, можно размещать на кораблях, но нельзя перебазировать на сушу.

«Если анонсируемая конгрессом ракета действительно появится в американском арсенале, то нам придется разработать и поставить на вооружение то же самое. Военно-технические мощности для этого у России имеются», — заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев «Интерфаксу». Бондарев также заявил, что Россия не будет реагировать зеркально и увеличивать военные расходы.

Расходы российского бюджета по разделу «Национальная оборона» на 2016 год составляли 3,78 трлн руб. (примерно $56,5 млрд по среднему курсу). Суммарные военные расходы, связанные с текущей и прошлой военной деятельностью, по оценке Института Гайдара, в том же году составили 4,64 трлн руб. (около $69 млрд). В 2017 году по статье «Национальная оборона» запланировано выделение 3,05 трлн руб., в 2018 году — 2,77 трлн.

В топ стран по военным расходам, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), не первый год входят США, Китай, Россия, Саудовская Аравия. В 2015 году расходы США, по данным института, составили «всего» $596 млрд, а увеличиваться начали с 2016 года ($611 млрд). Россия, по данным SIPRI, в 2013 и 2014 годах тратила $87 млрд и $84 млрд соответственно, после чего начались сокращения: в 2015 году было израсходовано $66,4 млрд, в 2016-м — $69 млрд. Военные расходы Китая в 2013 году составили $188 млрд, после чего три года держались на уровне $215 млрд. Саудовская Аравия с $67 млрд в 2013 году поднялась до $87 млрд в 2015 году, после чего тоже сократила военные расходы до $63 млрд в 2016 году.

По оценкам SIPRI, в целом военные расходы стран мира росли 13 лет подряд (с $1000 млрд в 1998 году до около $1700 млрд в 2011 году), после чего наблюдался спад из-за падения цен на нефть. В 2016 году совокупные расходы стран мира составили $1686 млрд.

«Рост военных расходов США вряд ли спровоцирует немедленный рост военных расходов России, связь обратная: увеличение бюджета США — это реакция США на военное усиление России последних лет, рост ее военных расходов», — говорит старший научный сотрудник лаборатории исследования отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Василий Зацепин. Другие страны также вряд ли будут ориентироваться на США. Например, Китай продолжит выдерживать политику наращивания расходов в привязке к развитию собственной экономики, а не в ответ на увеличение расходов другими странами, уверен Зацепин.

Увеличение бюджета автоматически не приводит к увеличению военной мощи, исходя из этого каждая страна строит собственную стратегию развития вооруженных сил, определяя уровень расходов на основе ранее составленных программ развития вооружений, говорит Виктор Мураховский. Россия не будет соревноваться и втягиваться в гонку вооружений с США, а продолжит плановое развитие, уверен эксперт.