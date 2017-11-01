Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,53 58,09 EUR Нал. 68,27 67,63 USD Бирж. 58,32 +0,35 EUR Бирж. 67,93 +0,39 USD ЦБ. 58,12 +0,25 EUR ЦБ. 67,64 +0,43 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6365,52 -80,12 ММВБ 2064,31 -0,05% РТС 1113,41 -0,95% Brent 61,18 +1,07% DJIA 23377,24 +0,12% Nasdaq 6727,67 +0,43% FTSE 7493,08 +0,07%
Почему в России любят покупать справки и дипломы
Лента новостей
СМИ опубликовали видео задержания устроившего теракт в Нью-Йорке водителя 03:17, Общество НАК сообщил о внешнем повреждении линии газопровода в Крыму 03:06, Политика В Раде призвали временно отстранить главу МВД Украины от должности 02:59, Политика Теракт в Нью-Йорке: что известно на данный момент 02:57, Общество В Копенгагене в результате стрельбы погиб один человек 02:12, Общество В Пентагоне объяснили причины сбора биоматериала россиян 01:56, Политика СМИ назвали имя совершившего наезд на людей на Манхэттене 01:39, Политика В аэропорту Храброво сообщили о снятии с рейса актера Александра Балуева 01:34, Общество Трамп назвал водителя наехавшего на людей в Нью-Йорке пикапа невменяемым 01:16, Общество В Лиге чемпионов определились первые участники плей-офф 01:04, Спорт NBC опубликовал видео с подозреваемым после теракта в Нью-Йорке 01:02, Общество Наталья Водянова, Гвинет Пэлтроу, Адель: как селебрити отметили Хеллоуин 00:57, Спецпроект РБК PINK Очевидцы рассказали о наезде автомобиля на людей в Нью-Йорке 00:55, Общество Что изменится в российском законодательстве в ноябре 00:43, Общество ЦСКА одержал вторую выездную победу в Лиге чемпионов 00:42, Спорт При теракте на Манхэттене погибли восемь человек 00:30, Общество В центре Нью-Йорка водитель пикапа наехал на людей. Фоторепортаж 00:25, Фотогалерея  СМИ сообщили о вылете Пучдемона из Брюсселя в Барселону 00:25, Политика Эксперты назвали наиболее нуждающиеся в помощи Москвы регионы 00:02, Экономика Трампу доложили о наезде машины на людей в Нью-Йорке 31 окт, 23:58, Общество Источники Reuters назвали наезд машины на людей на Манхэттене терактом 31 окт, 23:46, Общество На Манхэттене в результате наезда автомобиля на людей погибли 6 человек 31 окт, 23:27, Общество На Манхэттене неизвестный открыл стрельбу 31 окт, 23:07, Общество Бизнесу США закрыли доступ к международным проектам российских нефтяников 31 окт, 23:04, Политика Лига чемпионов по футболу. «Базель» — ЦСКА. Онлайн 31 окт, 22:45, Спорт Россиянина приговорили к трем годам тюрьмы за службу в батальоне «Азов» 31 окт, 22:27, Политика Написавшую на лбу ученика «дурак» учительницу оштрафовали на 1 тыс. руб. 31 окт, 22:24, Общество Сооснователь Group-IB рассказал о совершивших кибератаку на банки России 31 окт, 21:56, Общество
Почему в России любят покупать справки и дипломы
Газета № 187 (2684) (0111) Экономика, 31 окт, 16:10
0
Владислав Иноземцев Почему в России любят покупать справки и дипломы
Активное вмешательство государства во все сферы жизни оборачивается профанацией и порождает огромный рынок фальшивых документов и статусов

История с диссертацией Владимира Мединского стала серьезным событием как для отечественного академического сообщества, так и для активистов, намеренных и далее изобличать «производителей» псевдонаучной фальши. Принципиальным отличием ее, на мой взгляд, стало то, что в центре внимания оказалась не столько проблема плагиата, сколько вопрос о состоятельности самого исследования, имеющего отдаленное отношение к фактам. Конечно, сама по себе история министра, захотевшего стать доктором наук, значит немного — но она может стать поводом задуматься о том, какую роль играет фальшь в нашей экономике и в российской управленческой культуре в целом.

Ученая степень влияния: громкие скандалы с диссертациями Еще 7 фото
Фотогалерея

Справочный рай

Россия — страна бумажек, и это накладывает на нее и на нас очень мощную печать. Наши сограждане воспринимают огромное количество свидетельств, справок, выписок и другой подобной чуши как само собой разумеющееся. Периодически бюрократия стремится «усовершенствовать» то одно, то другое — и тогда начинается перерегистрация свидетельств о собственности или унификация, например, врачебной документации. И мы никогда не задумываемся, что, например, ни в США, ни в большинстве стран Европы таких свидетельств просто не существует (есть договоры купли-продажи, регистрируемые либо в мэрии, либо у нотариусов), как и больничных (которые заменяют справки от врачей, обычно подписываемые даже без печатей, но лишь с упоминанием выданной лицензии). Совершенствуя формальную сторону отношения к делу, мы лишь умножаем собственные проблемы — и создаем в то же время целую неизвестную миру отрасль: экономику фальши.

Достаточно загуглить несколько привычных фраз, чтобы понять масштаб этого сектора. Запрос «печать по оттиску без документов Санкт-Петербург» выдает 12,5 тыс. оригинальных ссылок — и мы понимаем, что «печати по оттиску без документов» обычно делают не владельцы фирм, которые неожиданно потеряли оригинальные печати. «Купить медицинскую справку в Москве» — это уже более миллиона ссылок. Рынок отлажен идеально — за сумму (как прямо пишут на сайтах) от 700 до 5–6 тыс. руб. можно получить любые медицинские документы, в том числе и на бланках с водяными знаками, гарантирующие освобождение от работы. Дешевле всего ценятся справки из диспансеров — и можно только предположить, какая доля людей, для работы которых они формально требуются, их никогда не получали. Диагнозы отправляются по электронной почте, деньги переводятся через платежные системы, документы передаются курьерами у метро. Дипломы — еще более доходная статья бизнеса: «купить диплом о высшем образовании Москва» — 360 тыс. ссылок. Тут возможно все: даже советские дипломы, даже регистрация «дипломов» в соответствующих вузах. Расценки — от десятков до сотен тысяч рублей, но в любом случае несоизмеримые с ценой коммерческого высшего образования. Ряд примеров можно продолжить.

Каким бы неприятным ни было признание того, что министр может быть невеждой, от того, есть у него диплом доктора наук или нет, он не перестает делать то, что ему велят сверху. Однако проблема повседневной коммерческой фальши намного более существенна и опасна. Это даже не вполне коррупция, которая имеет место при оплате чиновнику действий, дающих определенные преференции; это продажа фейка, спрос на который порожден самой сутью нашего государства. Для чего нужны тонны справок и свидетельств, на которые возникает все больший спрос, когда в любой нормальной стране научное или медицинское сообщество моментально отбраковывает шарлатанов просто потому, что между ними и обществом не влезает со своими правилами государство?

Как доктор Мединский защищал диссертацию от нападок. Комикс из жизни ВАК
Политика

Цена государства

На мой взгляд, количество заполняемых (и почитаемых) бумаг прямо пропорционально роли государства в экономической жизни. Чем большей части людей государство обеспечивает занятость или доходы, тем более «высокие» требования оно предъявляет для того, чтобы обосновывать собственную нужность. Периодическое подтверждение тяжелых случаев инвалидности — в какой стране, кроме постсоветских государств, такое может вообще прийти в голову? И чем больше требований выставляет государство, тем более изобретательным будет становиться полулегальный частный сектор, откликающийся на спрос.

Суть экономики фальши проста: она должна обеспечивать существенную экономию усилий потребителей и при этом приносить им выгоду. Если бы в случае пропуска работы по причине рутинных заболеваний работодатель выплачивал не полную сумму зарплаты, а, скажем, треть, то количество бюллетеней сократилось бы в разы, а спрос на фальшак — в десятки раз. Если бы перестройка квартир и домов нигде не согласовывалась, но требовала подписи дипломированного архитектора, имеющего страховку, которая в случае чего покроет соседям ущерб, БТИ давно лишились бы большей части своих функций. Если бы условием приема на работу в качестве врача выступали не «квалификационные свидетельства», а реальная история его работы и отзывы живых, а не мифических пациентов, удалось бы избавиться от многих проблем нашего здравоохранения. Если бы государство было заинтересовано в развитии науки, а не в вознаграждении чиновников от нее согласно «табели о рангах», звание доктора наук давно было бы отменено и, как и во всем мире, заменено профессорским, предполагающим работу в вузе, а не пожизненное заседание в Думе. Но так как зазор между нормальностью и реалиями российского государства лишь расширяется, то «фальшивая» экономика обречена на процветание.

В советские времена бытовала присказка о том, что «государство делает вид, что оно нам платит, а мы делаем вид, что работаем». Сегодня ситуация даже более драматична: государство делает вид, что оно устанавливает правила, а граждане делают вид, что они их соблюдают. Однако за всем этим на деле скрывается гигантский разрыв между реальным и должным, повышаются трансакционные издержки, усложняются управленческие решения — и, что самое существенное, формируется единственно возможный вектор дальнейшего движения — движения по пути к еще большей зарегулированности (что отчетливо видно на примере большинства законодательных инициатив последних лет). Это предполагает, что «экономика фальши» обречена процветать, и если нам кажется, что российский ВВП как-то подозрительно долго не растет, то одним из факторов является банальное неумение учитывать роль этого нового сектора в создании общественного богатства.

Никто не собирается спорить с тем, что роль государства в последние десятилетия существенно выросла даже в экономиках, традиционно считавшихся наиболее либеральными. Проблема, однако, состоит в том, что в них чиновники по большей части оказывают действительно значимые услуги, а не создают искусственные препятствия, обход которых сегодня дает работу и доход, я думаю, даже не десяткам, а как минимум сотням тысяч граждан нашей замечательной страны.

Об авторах
Владислав Иноземцев директор Центра исследований постиндустриального общества
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , госрегулирование , диссертации , административные барьеры
Материалы по теме
Соблазн Мединского: расшифровка закрытой защиты диссертации министра Общество
Минобрнауки отказалось лишить Мединского ученой степени Общество
Мединский признал статью о панфиловцах «сильно видоизменившей факт» Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав