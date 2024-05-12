 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года

Первый российский триатлонист на Олимпийских играх Сысоев погиб в ДТП в 43 года
Игорь Сысоев погиб в автоаварии с грузовиком. Он был первым российским участником олимпийского турнира по триатлону, главным тренером сборной и разработчиком системы спортивной подготовки на выносливость
Игорь Сысоев
Игорь Сысоев (Фото: Телеграм-канал Федерации триатлона России)

Чемпион России, бывший главный тренер национальной сборной и двукратный участник Олимпиад Игорь Сысоев погиб в воскресенье в автоаварии, сообщила пресс-служба Федерации триатлона России.

Сысоеву было 43 года.

Сысоев — обладатель Кубка Европы по триатлону, основатель системы спортивной подготовки «ЦиклON», первый представитель отечественного мужского триатлона, завоевавший право выступить на Олимпиаде и вошедший в топ-5 на чемпионатах мира на олимпийской дистанции.

Сысоев выступал за сборную в 2000-2009 годах, а в 2017-2020 годах был главным тренером команды.

Триатлон вошел в программу Олимпиад в Сиднее в 2000 году. В 2004-м Сысоев показал на Играх 15-й результат, а в 2008-м стал девятым.

Тренер школы «Динамо» умер во время игры в футбол
Спорт
Егор Кашин

Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщила, что в воскресенье в Темрюкском районе 43-летний водитель Voyah нарушил ПДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Водитель внедорожника скончался на месте от полученных травм до приезда скорой, пассажирку легковушки госпитализировали.

Соревнования по триатлону на Олимпийских играх среди состоят из заплыва на 1500 м, велосипедной гонки на 40 км и бега на 10 км.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
триатлон
Материалы по теме
Член паралимпийской сборной России погибла в теракте в «Крокусе»
Спорт
Умер украинский спортивный комментатор Сергей Савелий
Спорт
В ЮАР бывшего футболиста олимпийской сборной застрелили на заправке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Джокович проиграл 29-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме Спорт, 17:33
В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина Политика, 17:32
Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода Политика, 17:30
Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода Политика, 17:22
На обстрел Белгорода Украиной отреагировала ООН Политика, 17:10
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса Политика, 17:03
Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину Общество, 16:56
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:54
В приграничных регионах Украины прозвучали взрывы Политика, 16:53
Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова Политика, 16:37
В Белгороде раздались новые взрывы Политика, 16:35
В Думе назвали срок начала обсуждения изменений в налоговой системе Экономика, 16:32
Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года Спорт, 16:24
Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры Политика, 16:18