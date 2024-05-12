Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры

Ольга Любимова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Комитет Госдумы по культуре поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры в новом правительстве России, говорится в поступившем в РБК сообщении министерства.

Любимова, которая возглавляет ведомство с 2020 года, на заседании комитета отчиталась о деятельности своего ведомства в последние годы и его планах. По ее словам, особое внимание уделят задачам, поставленным президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и различных нормативных актах последнего времени.

В следующем году запустят программу «Земский работник культуры», чтобы закрыть потребность регионов в работниках культуры в малых населенных пунктах (сейчас она составляет 16 275 человек). Также будет проработана программа сохранения объектов культурного наследия народов России, сказано в сообщении.

До того как стать министром культуры, Любимова более 20 лет проработала в тележурналистике, в том числе была ведущей и продюсером на каналах ТВЦ, «Культура» и др., работала замглавы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». В 2015 году заняла должность советника руководителя департамента кинематографии Минкультуры, которая была создана специально для нее, а в 2018-м возглавила сам департамент вместо ушедшего в Госфильмофонд Вячеслава Тельнова.

В 2023 году при Любимовой состоялось два знаковых события в музейной отрасли: РПЦ были переданы рака Александра Невского, прежде хранившаяся в «Эрмитаже» и «Троица» Андрея Рублева, которая раньше выставлялась в Третьяковской галерее.

За годы управления Любимовой Минкультуры оказалось в центре ряда резонансных событий в сфере кинематографа. Так, министерство многократно отказывало в выдаче прокатных удостоверений ожидаемым фильмам, например «Министерству неджентльменских дел» Гая Ричи, «Брату 3», «Искушению» Пола Верховена, сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли и т.д. В 2024 году Любимова заявила о перспективе штрафов и даже закрытия кинотеатров, которые практикуют «предсеансное обслуживание» и показывают голливудские фильмы ушедших из России кинокомпаний.

Толчок к развитию за этот период получила театральная сфера. Выручка российских театров от продажи билетов на собственные спектакли по итогам 2022 года (последний доступный период официальной статистики Минкультуры) превысила результаты допандемийного 2019-го на 15% и достигла 28,9 млрд против 25,1 млрд руб. Впрочем, в количестве зрителей результаты прошлого года все еще уступали 2019-му на 8%: 31,2 млн против 33,8 млн человек.