 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры

Профильный комитет Думы одобрил кандидатуру Любимовой на пост министра культуры
Сюжет
Новое правительство 2024
Ольга Любимова
Ольга Любимова (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Комитет Госдумы по культуре поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры в новом правительстве России, говорится в поступившем в РБК сообщении министерства.

Любимова, которая возглавляет ведомство с 2020 года, на заседании комитета отчиталась о деятельности своего ведомства в последние годы и его планах. По ее словам, особое внимание уделят задачам, поставленным президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию и различных нормативных актах последнего времени.

В следующем году запустят программу «Земский работник культуры», чтобы закрыть потребность регионов в работниках культуры в малых населенных пунктах (сейчас она составляет 16 275 человек). Также будет проработана программа сохранения объектов культурного наследия народов России, сказано в сообщении.

Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Политика
Михаил Мишустин

До того как стать министром культуры, Любимова более 20 лет проработала в тележурналистике, в том числе была ведущей и продюсером на каналах ТВЦ, «Культура» и др., работала замглавы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». В 2015 году заняла должность советника руководителя департамента кинематографии Минкультуры, которая была создана специально для нее, а в 2018-м возглавила сам департамент вместо ушедшего в Госфильмофонд Вячеслава Тельнова.

В 2023 году при Любимовой состоялось два знаковых события в музейной отрасли: РПЦ были переданы рака Александра Невского, прежде хранившаяся в «Эрмитаже» и «Троица» Андрея Рублева, которая раньше выставлялась в Третьяковской галерее.

За годы управления Любимовой Минкультуры оказалось в центре ряда резонансных событий в сфере кинематографа. Так, министерство многократно отказывало в выдаче прокатных удостоверений ожидаемым фильмам, например «Министерству неджентльменских дел» Гая Ричи, «Брату 3», «Искушению» Пола Верховена, сериалу «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой в главной роли и т.д. В 2024 году Любимова заявила о перспективе штрафов и даже закрытия кинотеатров, которые практикуют «предсеансное обслуживание» и показывают голливудские фильмы ушедших из России кинокомпаний.

Толчок к развитию за этот период получила театральная сфера. Выручка российских театров от продажи билетов на собственные спектакли по итогам 2022 года (последний доступный период официальной статистики Минкультуры) превысила результаты допандемийного 2019-го на 15% и достигла 28,9 млрд против 25,1 млрд руб. Впрочем, в количестве зрителей результаты прошлого года все еще уступали 2019-му на 8%: 31,2 млн против 33,8 млн человек.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Ольга Любимова Минкультуры правительство Госдума
Материалы по теме
Мишустин предложил назначить хабаровского губернатора министром спорта
Спорт
Михаил Мурашко сохранит пост министра здравоохранения
Политика
Курского губернатора предложили на пост главы Минтранса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина Политика, 17:32
Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода Политика, 17:30
Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода Политика, 17:22
На обстрел Белгорода Украиной отреагировала ООН Политика, 17:10
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса Политика, 17:03
Спасатели достали из-под завалов дома в Белгороде женщину Общество, 16:56
Хачанов вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме Спорт, 16:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В приграничных регионах Украины прозвучали взрывы Политика, 16:53
Комитет Госдумы поддержал кандидатуры Трутнева и Чекункова Политика, 16:37
В Белгороде раздались новые взрывы Политика, 16:35
В Думе назвали срок начала обсуждения изменений в налоговой системе Экономика, 16:32
Первый российский триатлонист на Олимпийских играх погиб в ДТП в 43 года Спорт, 16:24
Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры Политика, 16:18
ТАСС назвал место пуска ударившей по Белгороду ракеты Политика, 16:00