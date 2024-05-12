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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму

Глава Крыма Аксенов: в районе Симферополя сбит украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

В районе Симферополя средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в телеграм-канале.

«Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Минобороны сообщило об уничтожении четырех ракет ATACMS над Крымом
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С начала военной операции на Украине приграничные российские регионы, в том числе Крым, регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В регионах периодически объявляют воздушную тревогу, срабатывает система ПВО.

Так, 4 мая российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре ракеты ATACMS. 3 мая над Крымом сбили беспилотник. 30 апреля было уничтожено шесть ATACMS за сутки.

В Белгороде 12 мая обломки сбитой ракеты «Точка-У» попали в жилой дом, обрушился подъезд. По последним данным, погибли четыре человека, 20 пострадали.

Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму
Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму

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Крым беспилотники Симферополь Сергей Аксенов
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Сергей Аксенов

глава Республики Крым
26 ноября 1972 года
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