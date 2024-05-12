Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под обломков дома в Белгороде

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Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под завалов обрушившегося жилого дома в Белгороде, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Мужчина извлечен из-под завалов и передан медикам.

Чтобы добраться до пострадавшего, спасатели специальным инструментом пробили бетонную стену квартиры соседнего подъезда и смогли вызволить пострадавшего», — рассказали в МЧС.

Спасатели на протяжении нескольких часов поддерживали с мужчиной связь, на данный момент операция по спасению завершена, добавили в пресс-службе.

В экстренных службах ранее сообщили об одной спасенной женщине, которую достали из-под обломков дома. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что спасатели также обнаружили двоих погибших. По словам Гладкова, под завалами еще могут оставаться живые люди. Разбор завалов продолжается.

При обрушении подъезда после ракетной атаки пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Минобороны сообщало, что в жилой дом попал обломок сбитой ракеты «Точка-У».