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Bloomberg назвал майские холода в России угрозой мировым запасам пшеницы

Bloomberg: непогода в России стала одной из угроз запасам пшеницы в мире
Плохая погода в различных частях Земли может спровоцировать рост цен на пшеницу ввиду снижения ее запасов, пишет Bloomberg. В том числе на это влияют заморозки и сухая погода в регионах России. Еще один фактор — военные действия
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Запасы пшеницы в мире могут сократиться из-за непогоды в разных частях планеты и боевых действий, пишет Bloomberg.

10 мая биржевые цены на пшеницу с поставкой в июле выросли до $6,5 за бушель (27,2 кг) на Чикагской товарной бирже (CBOT), достигнув максимума с августа 2023 года. В текущем десятилетии продолжается снижение мировых запасов пшеницы: если в 2020-м они составляли почти 300 млн т, то в прошлом году — 271 млн т, на 2024–2025 год аналитики прогнозируют снижение до 257 млн т в каждый из годов. Такие данные приводит Bloomberg со ссылкой на Минсельхоз США.

«Спрос увеличился, запасы по всему миру остаются ограниченными, а проблемы с новым урожаем обостряются», — сказал агентству управляющий директор британской аналитической компании CRM AgriCommodities Джеймс Болсуорт.

Россия ограничила вывоз твердой пшеницы до конца мая
Экономика
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости


Дальнейший рост цен на пшеницу ввиду сокращения ее запасов могут спровоцировать сразу несколько факторов, отмечает Bloomberg:

  • Непогода в России, где из-за заморозков в центральных регионах оказался под угрозой урожай зерновых. 8 мая в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за того, что ночью фиксировали заморозки до минус пяти градусов, что негативно сказалось на посевах. Другие регионы страдают из-за отсутствия дождей: например, в Крыму не было хороших осадков около двух месяцев.
  • Засуха, указывает агентство, также коснулась Украины. Однако там большее влияние оказывают боевые действия: это и атаки на сельскохозяйственную инфраструктуру, и недостаток рабочей силы.
  • В Австралии на урожай также повлияла летняя засуха, так как это было время посевной. Ситуация выровнялась позднее, прошли дожди, но если они опять прекратятся, урожай будет под угрозой. Засуха также угрожает урожаю пшеницы в США.
  • В Западной Европе, напротив, проблемы возникли из-за дождливой весны. Осадки повлияли на качество озимых и посевы в Великобритании, Германии, Франции.

Как сообщал РБК президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский, аналитики уже снижают прогноз по урожаю зерна со 145 млн т до 142 млн т. Это, по его словам, не критичная разница. Однако на фоне неблагоприятных прогнозов синоптиков этот показатель может сократиться еще сильнее, но вряд ли потери превысят 10% урожая, отмечает Злочевский. По его словам, заморозки в мае — это не редкое явление, однако сейчас они сильнее, чем в предыдущие годы.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
пшеница зерновые Заморозки засуха
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