В Думе назвали срок начала обсуждения изменений в налоговой системе

Андрей Макаров (Фото: duma.gov.ru)

Публичное обсуждение подходов к изменениям налоговой системы начнется 20 мая на экспертном совете комитета Госдумы по бюджету и налогам, сообщил председатель комитета Андрей Макаров, передает корреспондент РБК. Внесение предложений запланировано на весеннюю сессию.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля попросил правительство и Госдуму «проработать параметры амнистии в отношении некрупных компаний, которые при фактическом росте бизнеса были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации» — то есть схемы искусственного дробления бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что для компаний не должно быть пересчета налогов и штрафов. Будет рассмотрена и возможность плавного изменения налоговой нагрузки при переходе компаний с упрощенной системы, говорил Путин.

Вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что правительство представит предложения по системе плавного перехода с упрощенной системы налогообложения (УСН) на общую систему налогообложения (ОСНО) до 30 мая.

В послании Федеральному собранию Путин также призывал обеспечить «более справедливое распределение налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин считает справедливыми изменения налоговой системы, после которых те граждане, которые получают меньше, будут платить налоги по более низкой ставке, чем более обеспеченные россияне.

В России прогрессивная шкала НДФЛ существовала в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%. Затем была введена плоская шкала с общей ставкой 13%. В 2021 году в ней появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, но доходы сверх этого уровня стали облагаться по ставке 15%.