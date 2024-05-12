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Военная операция на Украине ,  
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В приграничных регионах Украины прозвучали взрывы

В Харьковской и Сумской областях Украины прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Сумская и Харьковская области граничат с Белгородской областью России. Ранее в Белгороде после обстрела со стороны ВСУ обрушился подъезд жилого дома
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Харьковской области раздаются взрывы. Жители Харькова и пригородов должны быть осторожны, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

«Суспiльне» пишет о взрывах в Харькове.

По окраине Сум был нанесен удар, сообщили в областной администрации. Последствия уточняются, предварительно, жертв нет.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Накануне, 11 мая, в пригороде Сум был нанесен удар по инфраструктуре, погиб один человек, сообщали власти. Мэр Харькова Игорь Терехов в тот же вечер сообщал о прилете в пригороде, последствия не уточнялись.

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Военные медики оказывают помощь раненому украинскому военнослужащему, недалеко от города Волчанск в Харьковской области

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу, сообщал губернатор Вячеслав Гладков. Минобороны заявило, что город был атакован шестью ракетами «Точка-У», четырьмя реактивными снарядами системы залпового огня (РСЗО) Vampire «Вампир» и двумя реактивными снарядами РСЗО «Ольха».

Один из сбитых фрагментов «Точки-У» попал в десятиэтажный дом, там произошло обрушение подъезда. Пострадали 19 человек, данных о погибших нет.

Согласно информации ТАСС, ракету запустили из Казачьей Лопани Харьковской области — это поселок у границы с Россией.

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