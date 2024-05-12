Джокович проиграл 32-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме
Первая ракетка мира Новак Джокович выбыл с турнира серии «Мастерс» в Риме после проигрыша чилийцу Алехандро Табило в третьем круге.
Серб уступил 32-му номеру мирового рейтинга со счетом 2:6, 3:6.
Джокович сделал восемь эйсов (чилиец — четыре), допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. Табило же реализовал четыре брейк-пойнта из семи.
Табило за выход в четвертьфинал сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Чилиец всего во второй раз дошел до четвертого круга на «Мастерсах» (после Индиан-Уэллса в прошлом году).
Табило стал первым обыгравшим лидера рейтинга ATP игроком из Чили с 2007 года — тогда Фернандо Гонсалес победил Роджера Федерера на Итоговом турнире.
После матча второго круга в Риме Джоковичу в голову попала бутылка во время раздачи автографов, он избежал серьезной травмы.
Серб в этом сезоне пока не выиграл ни одного турнира.
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