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Джокович проиграл 32-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме

Джокович проиграл 32-й ракетке мира Табило на «Мастерсе» в Риме
Серб уступил в двух сетах Алехандро Табило, который теперь встретится с Кареном Хачановым. Представитель Чили впервые за шестнадцать с половиной лет обыграл первую ракетку мира на турнирах ATP
Новак Джокович
Новак Джокович (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Первая ракетка мира Новак Джокович выбыл с турнира серии «Мастерс» в Риме после проигрыша чилийцу Алехандро Табило в третьем круге.

Серб уступил 32-му номеру мирового рейтинга со счетом 2:6, 3:6.

Джокович сделал восемь эйсов (чилиец — четыре), допустил пять двойных ошибок и не заработал ни одного брейк-пойнта. Табило же реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Табило за выход в четвертьфинал сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Джокович получил удар бутылкой по голове на «Мастерсе» в Риме
Спорт
Новак Джокович

Чилиец всего во второй раз дошел до четвертого круга на «Мастерсах» (после Индиан-Уэллса в прошлом году).

Табило стал первым обыгравшим лидера рейтинга ATP игроком из Чили с 2007 года — тогда Фернандо Гонсалес победил Роджера Федерера на Итоговом турнире.

После матча второго круга в Риме Джоковичу в голову попала бутылка во время раздачи автографов, он избежал серьезной травмы.

Серб в этом сезоне пока не выиграл ни одного турнира.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Новак Джокович
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