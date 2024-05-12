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Военная операция на Украине ,  
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Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода

Песков: Владимиру Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
В результате обстрела в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажки, погибли два человека, пострадали 20. Разбор завалов продолжается с перерывами из-за ракетной опасности, спасатели смогли вытащить несколько живых людей
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Президенту Владимиру Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода со стороны Украины и разрушении подъезда жилого дома, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Президент Владимир Путин выслушал доклады и.о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — сказал Песков.

Днем 12 мая фрагмент сбитой украинской ракеты «Точка-У» попал в десятиэтажный дом на улице Щорса на юге Белгорода, там полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли два человека, 20 пострадали. Среди пострадавших есть двое детей — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Также были ранены участвовавшие в разборе обломков рухнувшего подъезда спасатели.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Всего, как сообщало Минобороны в течение 12 мая, над Белгородом было сбито шесть ракет «Точка-У», четыре реактивных снаряда системы залпового огня (РСЗО) Vampire и два реактивных снаряда РСЗО «Ольха». Кроме того, над территорией области уничтожили несколько беспилотников.

Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода
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Фото:Елизавета Демидова / ТАСС

Разбор завалов на месте обрушения подъезда продолжается, его прерывали на время объявления ракетной опасности — за сутки 12 мая сигнал запускали уже по меньшей мере восемь раз.

МЧС сообщает о спасении людей из-под обломков — в частности, был извлечен мужчина, с которым спасатели несколько часов поддерживали связь.

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