Россия в ОБСЕ заявила, что Белгород атаковали вооружением стран НАТО

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Атака Вооруженных сил Украины на Белгород, во время которой обрушился жилой многоэтажный дом, была совершена с применением вооружений НАТО, заявили в постпредстве России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«Требуем от руководства ОБСЕ, прежде всего мальтийского действующего председательства, максимально жестко осудить преступные действия. Недопустимо демонстративно не замечать гражданских жертв из числа россиян — будь то в Белгороде, Донбассе или где-либо еще», — говорится в сообщении.

В постпредстве добавили, что «в ОБСЕ не должно быть двойных стандартов и политических «фильтров», когда речь идет об очевидных жестоких нарушениях» международного гуманитарного права.

В ООН выступили против любых атак на гражданскую инфраструктуру после удара по Белгороду. Днем 12 мая после очередного обстрела города фрагмент сбитой ракеты комплекса «Точка-У» упал на многоквартирный дом в районе Харьковская гора. В результате обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Позже, во время проведения спасательных работ, обрушилась и кровля здания.

Минобороны России сообщало, что помимо «Точки-У» в обстреле Белгорода были задействованы также РСЗО RM-70 Vampire производства Чехословакии (поставлялись Украине из Чехии) и украинская РСЗО «Ольха».