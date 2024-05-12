Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода
Гладков сообщил о двух погибших после обстрела Белгорода
Двоих погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал он.
По его словам, под завалами еще могут оставаться живые люди. Ранее МЧС сообщило о том, что из-под обломков достали женщину.
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