Гладков сообщил о первых жертвах обстрела Белгорода

Гладков сообщил о двух погибших после обстрела Белгорода

Двоих погибших достали из-под обломков обрушившегося дома в Белгороде, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Личности устанавливаются. На месте работает следственный комитет», — написал он.

По его словам, под завалами еще могут оставаться живые люди. Ранее МЧС сообщило о том, что из-под обломков достали женщину.

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