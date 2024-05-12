 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новое правительство 2024 ,  
0 

В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина

Жуков: в Думе поддержали всех предложенных Мишустиным кандидатов
Сюжет
Новое правительство 2024
Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

В Госдуме завершились заседания комитетов, на которых рассматривали кандидатуры вице-премьеров и министров. Все предложенные и.о. премьера Михаилом Мишустиным кандидаты получили поддержку, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сказал Жуков (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что все комитеты представят свои заключения по итогам заседаний.

Новички в новом правительстве Мишустина

Мишустин выдвинул на должности в новом правительстве пятерых ранее не входивших в него чиновников: хабаровский губернатор Михаил Дегтярев может возглавить Минспорт, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — Минэнерго. Курского губернатора Романа Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а калининградского — Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга.

Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут была предложена в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства. Она единственная женщина среди новичков, предложенных Мишустиным в состав правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что обсуждение кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министров вызовет в Госдуме острые дискуссии.

В понедельник, 13 мая, на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник — на должности министров.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Теги
Госдума Александр Жуков кабмин
Материалы по теме
Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Старовойта на пост главы Минтранса
Политика
Комитет Думы поддержал кандидатуру Любимовой на пост главы Минкультуры
Политика
Думский комитет по энергетике поддержал кандидатуры Новака и Цивилева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Росавиация расследует инцидент с полетом самолета над трассой под Москвой Общество, 18:57
В США умер первый пациент, которому пересадили почку свиньи Общество, 18:53
Мэрия Белгорода опровергла информацию об эвакуации жителей Политика, 18:42
Овечкин пожелал «Динамо» выиграть чемпионат России Спорт, 18:37
«Факел» сыграл нулевую ничью с «Уралом» Спорт, 18:29
Сальдо сообщил об ударе по Скадовску ракетами HIMARS Политика, 18:27
Число погибших после обрушения дома в Белгороде возросло до пяти Общество, 18:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 18:22
Россия в ОБСЕ заявила, что Белгород атаковали вооружением стран НАТО Политика, 18:15
Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму Политика, 18:11
Must-have в e-commerce: опыт крупных брендов РБК и Яндекс Реклама, 18:03
Сотрудники МЧС спасли мужчину из-под обломков дома в Белгороде Общество, 18:00
Bloomberg назвал майские холода в России угрозой мировым запасам пшеницы Общество, 17:59
Джокович проиграл 32-й ракетке мира на «Мастерсе» в Риме Спорт, 17:33