В Думе поддержали все предложенные кандидатуры в новый состав кабмина

Фото: duma.gov.ru

В Госдуме завершились заседания комитетов, на которых рассматривали кандидатуры вице-премьеров и министров. Все предложенные и.о. премьера Михаилом Мишустиным кандидаты получили поддержку, сообщил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков, передает корреспондент РБК.

«Сегодня 18 профильных комитетов рассматривали кандидатуры заместителей председателя правительства и на должности министров. Сейчас все заседания закончились. По моей информации, все кандидатуры получили поддержку со стороны депутатов», — сказал Жуков (цитата по «Интерфаксу»).

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что все комитеты представят свои заключения по итогам заседаний.

Мишустин выдвинул на должности в новом правительстве пятерых ранее не входивших в него чиновников: хабаровский губернатор Михаил Дегтярев может возглавить Минспорт, а глава Кузбасса Сергей Цивилев — Минэнерго. Курского губернатора Романа Старовойта выдвинули на пост главы Минтранса, а калининградского — Антона Алиханова — на пост главы Минпромторга.

Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут была предложена в качестве кандидата на должность министра сельского хозяйства. Она единственная женщина среди новичков, предложенных Мишустиным в состав правительства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что обсуждение кандидатур на должности заместителей председателя правительства и министров вызовет в Госдуме острые дискуссии.

В понедельник, 13 мая, на заседании палаты парламента будет рассматриваться вопрос об утверждении кандидатуры на посты вице-премьеров, во вторник — на должности министров.